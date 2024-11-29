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Posted 29 ноября, 07:39

Published 29 ноября, 07:39

Modified 29 ноября, 07:41

Updated 29 ноября, 07:41

Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге

Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге

29 ноября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney.
Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге в районе Втузгородка.

Инцидент произошел 28 ноября на пересечении улиц Комсомольской и Педагогической. Стая собак набросилась на женщину. Серьезных травм они нанести не успели, так как ее успел спасти проходивший неподалеку мужчина. Он напугал собак свистом.

Люди неоднократно жаловались в мэрию на то, что собаки держат в страхе весь район, но получали только отписки. Сотрудники «Спецавтобазы» выезжали на место, но четвероногих не нашли, сообщает Ural Mash.

Напомним, жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Бродячие собаки#Собаки#Екатеринбург#Инцидент
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