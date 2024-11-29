Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге

Posted 29 ноября, 07:39
Published 29 ноября, 07:39
Modified 29 ноября, 07:41
Updated 29 ноября, 07:41
Инцидент произошел 28 ноября на пересечении улиц Комсомольской и Педагогической. Стая собак набросилась на женщину. Серьезных травм они нанести не успели, так как ее успел спасти проходивший неподалеку мужчина. Он напугал собак свистом.
Люди неоднократно жаловались в мэрию на то, что собаки держат в страхе весь район, но получали только отписки. Сотрудники «Спецавтобазы» выезжали на место, но четвероногих не нашли, сообщает Ural Mash.
Напомним, жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак.