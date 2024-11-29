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Posted 29 ноября, 08:32

Published 29 ноября, 08:32

Modified 29 ноября, 08:35

Updated 29 ноября, 08:35

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о ДТП на улице Димитрова

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о ДТП на улице Димитрова с тяжким вредом здоровью

29 ноября 2024, 08:32
Фото: 1MI.

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о ДТП на улице Димитрова

Уголовное дело об аварии с пострадавшим передано в суд Екатеринбурга. Пьяный водитель Lada Granta устроил ДТП на улице Димитрова, пострадал пассажир.

В суд Екатеринбурга передано уголовное дело о ДТП на улице Димитрова, которое произошло в начале мая текущего года.

Пьяный водитель автомобиля Lada Granta 1971 года рождения ехал по дороге в сторону Азотной улицы со скоростью около 60 километров в час. Уроженец села Арамашево нарушил ПДД и в результате протаранил Nissan X-Trail.

В результате ДТП пассажир машины Lada Granta 1986 года рождения получил травмы головы и тела. Экспертиза оценила вред здоровью как тяжкий.

Расследование уголовного дела по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения завершено — теперь его рассмотрит Чкаловский районный суд. Обвиняемый полностью признал вину.

Ранее сообщалось о ДТП с Mitsubishi и КАМАЗом в Екатеринбурге, в результате которого один человек погиб.

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#Александра Никитская#Происшествия#ДТП#Суд#Уголовное дело#Пострадавшие#Екатеринбург#Авария
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