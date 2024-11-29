Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о ДТП на улице Димитрова с тяжким вредом здоровью

Posted 29 ноября, 08:32
Published 29 ноября, 08:32
Modified 29 ноября, 08:35
Updated 29 ноября, 08:35
В суд Екатеринбурга передано уголовное дело о ДТП на улице Димитрова, которое произошло в начале мая текущего года.
Пьяный водитель автомобиля Lada Granta 1971 года рождения ехал по дороге в сторону Азотной улицы со скоростью около 60 километров в час. Уроженец села Арамашево нарушил ПДД и в результате протаранил Nissan X-Trail.
В результате ДТП пассажир машины Lada Granta 1986 года рождения получил травмы головы и тела. Экспертиза оценила вред здоровью как тяжкий.
Расследование уголовного дела по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения завершено — теперь его рассмотрит Чкаловский районный суд. Обвиняемый полностью признал вину.
Ранее сообщалось о ДТП с Mitsubishi и КАМАЗом в Екатеринбурге, в результате которого один человек погиб.