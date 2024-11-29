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Posted 29 ноября, 15:36

Published 29 ноября, 15:36

Modified 29 ноября, 15:38

Updated 29 ноября, 15:38

Свердловчан призвали не паниковать из-за сливочного масла

Свердловские молочники связали рост цен на масло с паникой у потребителей

29 ноября 2024, 15:36
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчан призвали не паниковать из-за сливочного масла

Одна из причин выросших цен на сливочное масло — очень высокий спрос. Сельхозпроизводители прокомментировали ситуацию с этим популярным продуктом в Свердловской области.

Высокий спрос и удорожание исходного сырья — вот две главные причины роста цен на сливочное масло, рассказала Ura.ru руководитель сельхозкооператива «Пламя» Алапаевского района Елена Стафеева.

По словам агрария, цены ползут вверх в том числе из-за панических настроений у населения. За год спрос увеличился на 6%. Второй фактор — это себестоимость молока. Цена на масло напрямую зависит от этого показателя — на изготовление 1 кг продукта требуется 21 литр молока.

Стафеева подчеркнула, что сливочное масло по определению не может стоить дешево, так как «крестьяне тоже должны жить и работать».

Ранее в региональном МинАПК спрогнозировали снижение цен на этот молочный продут.

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