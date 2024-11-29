Свердловские молочники связали рост цен на масло с паникой у потребителей

По словам агрария, цены ползут вверх в том числе из-за панических настроений у населения. За год спрос увеличился на 6%. Второй фактор — это себестоимость молока. Цена на масло напрямую зависит от этого показателя — на изготовление 1 кг продукта требуется 21 литр молока.