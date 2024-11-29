Свердловские молочники связали рост цен на масло с паникой у потребителей

Posted 29 ноября, 15:36
Published 29 ноября, 15:36
Modified 29 ноября, 15:38
Updated 29 ноября, 15:38
Высокий спрос и удорожание исходного сырья — вот две главные причины роста цен на сливочное масло, рассказала Ura.ru руководитель сельхозкооператива «Пламя» Алапаевского района Елена Стафеева.
По словам агрария, цены ползут вверх в том числе из-за панических настроений у населения. За год спрос увеличился на 6%. Второй фактор — это себестоимость молока. Цена на масло напрямую зависит от этого показателя — на изготовление 1 кг продукта требуется 21 литр молока.
Стафеева подчеркнула, что сливочное масло по определению не может стоить дешево, так как «крестьяне тоже должны жить и работать».
Ранее в региональном МинАПК спрогнозировали снижение цен на этот молочный продут.