Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен

Posted 29 ноября, 04:15
Published 29 ноября, 04:15
Modified 29 ноября, 04:17
Updated 29 ноября, 04:17
Система регулировки дорожного движения будет находиться в нерабочем состоянии в течение семи часов из-за прекращения электроснабжения, которые было ранее запланировано, рассказали в ЦОДД города.
Подачу электроэнергии возобновят в 16:00. Водителям транспорта и пешеходам рекомендуется соблюдать внимательность.
Напомним, 21 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле из-за обесточивания электричества был обесточен светофор, расположенный на перекрестке Алтайская — Боровая.