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Posted 29 ноября, 04:15

Published 29 ноября, 04:15

Modified 29 ноября, 04:17

Updated 29 ноября, 04:17

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен

29 ноября 2024, 04:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле отключен светофорный объект на Вагонке на перекрестке улиц Алтайская — Оплетина. Объект был обесточен 29 ноября 2024 года в 9 часов утра.

Система регулировки дорожного движения будет находиться в нерабочем состоянии в течение семи часов из-за прекращения электроснабжения, которые было ранее запланировано, рассказали в ЦОДД города.

Подачу электроэнергии возобновят в 16:00. Водителям транспорта и пешеходам рекомендуется соблюдать внимательность.

Напомним, 21 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле из-за обесточивания электричества был обесточен светофор, расположенный на перекрестке Алтайская — Боровая.

Светофор на Тагилстрое в Нижнем Тагиле временно не работает
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