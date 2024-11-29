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Posted 29 ноября, 06:36

Published 29 ноября, 06:36

Modified 29 ноября, 06:38

Updated 29 ноября, 06:38

Тагильчанин построил мост через реку Леба

Тагильчанин построил мост через реку Леба

29 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.
Житель Нижнего Тагила Юрий Грязнов возвел мост к роднику.

Юрий многие годы трудился инженером в строительной фирме. Он сумел привлечь местных жителей, чтобы совместными усилиями сделать пешеходный мост через реку Леба.

Данная конструкция была необходима, чтобы обеспечить подход к роднику с ключевой водой. На этом мужчина не остановился. Дальше в его планах привести в порядок родник, пишет ИА «Все новости».

Ранее суд обязал мэрию и суд Нижней Туры отремонтировать очистные сооружения.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Мост#Строителей#Екатеринбург
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