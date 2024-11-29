Тагильчанин построил мост через реку Леба

Posted 29 ноября, 06:36
Published 29 ноября, 06:36
Modified 29 ноября, 06:38
Updated 29 ноября, 06:38
Юрий многие годы трудился инженером в строительной фирме. Он сумел привлечь местных жителей, чтобы совместными усилиями сделать пешеходный мост через реку Леба.
Данная конструкция была необходима, чтобы обеспечить подход к роднику с ключевой водой. На этом мужчина не остановился. Дальше в его планах привести в порядок родник, пишет ИА «Все новости».
Ранее суд обязал мэрию и суд Нижней Туры отремонтировать очистные сооружения.