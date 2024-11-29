Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ельцин Центр в Екатеринбурге

Posted 29 ноября, 11:21
Published 29 ноября, 11:21
Modified 29 ноября, 11:23
Updated 29 ноября, 11:23
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз жестко высказался по теме происходящих в Екатеринбурге событий. Он призвал дать возможность навести порядок в регионе Артему Жоге, назначенному полномочным представителем главы государства на Урале.
Соловьев возмутился по поводу визита в столицу Урала правнучки генсека Никиты Хрущева Нины Хрущевой, проживающей в США. Ранее ее лекция в образовательном учреждении была отменена.
Во время телеэфира ведущий потребовал «изгнать бесов» из города.
Гоните оттуда либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами, — заявил Владимир Соловьев в своем шоу.
Журналист предложил провести расследование для выяснения обстоятельств приглашения Нины Хрущевой в Россию, сообщает URA.RU.
При этом Соловьев похвалил уральских промышленников.
Ранее в Ельцин Центре прокомментировали наличие гендерно-нейтральных туалетов: уборные предназначены для людей с особенностями здоровья, и потому не разделяются по принципу половой принадлежности.