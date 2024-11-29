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Posted 29 ноября, 11:21

Published 29 ноября, 11:21

Modified 29 ноября, 11:23

Updated 29 ноября, 11:23

Владимир Соловьев призвал «изгнать бесов» из Ельцин Центра в Екатеринбурге

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ельцин Центр в Екатеринбурге

29 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI.

Владимир Соловьев призвал «изгнать бесов» из Ельцин Центра в Екатеринбурге

Ведущий телепрограмм Владимир Соловьев обрушился с критикой на Ельцин Центр Екатеринбурга, назвав его «долбаным». Журналист жестко прошелся по образовательному учреждению.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз жестко высказался по теме происходящих в Екатеринбурге событий. Он призвал дать возможность навести порядок в регионе Артему Жоге, назначенному полномочным представителем главы государства на Урале.

Соловьев возмутился по поводу визита в столицу Урала правнучки генсека Никиты Хрущева Нины Хрущевой, проживающей в США. Ранее ее лекция в образовательном учреждении была отменена.

Во время телеэфира ведущий потребовал «изгнать бесов» из города.

Гоните оттуда либеральную сволочь с ее гендерно-нейтральными туалетами, — заявил Владимир Соловьев в своем шоу.

Журналист предложил провести расследование для выяснения обстоятельств приглашения Нины Хрущевой в Россию, сообщает URA.RU.

При этом Соловьев похвалил уральских промышленников.

Ранее в Ельцин Центре прокомментировали наличие гендерно-нейтральных туалетов: уборные предназначены для людей с особенностями здоровья, и потому не разделяются по принципу половой принадлежности.

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#Александра Никитская#Общество#Ельцин Центр#Конфликт#Владимир Соловьев#Екатеринбург#Инцидент
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