Трагедия на вокзале: пенсионер лишился 76 тысяч рублей на операцию

Posted 29 ноября, 07:42
Published 29 ноября, 07:42
Modified 29 ноября, 11:34
Updated 29 ноября, 11:34
Эти средства были накоплены на предстоящую операцию. Теперь же, после случившегося, поездку в Пермь пришлось отложить на неопределенный срок. Родственники пострадавшего уже обратились за помощью к правоохранительным органам, надеясь вернуть хотя бы часть утраченных денег.
Ранее в Нижнем Тагиле еще одна пенсионерка стала жертвой обмана. Женщина 60 лет, находясь под влиянием неизвестных, лишилась более миллиона рублей и своего автомобиля. Женщина поверила убедительным телефонным мошенникам.