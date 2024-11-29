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Posted 29 ноября, 07:42

Published 29 ноября, 07:42

Modified 29 ноября, 11:34

Updated 29 ноября, 11:34

В Нижнем Тагиле неизвестные украли у пенсионера 76 тысяч рублей

Трагедия на вокзале: пенсионер лишился 76 тысяч рублей на операцию

29 ноября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле неизвестные украли у пенсионера 76 тысяч рублей

Утром 29 ноября 2024 года на парковке железнодорожного вокзала произошла неприятная ситуация — у 76-летнего пенсионера украли кошелек, в котором находились 76 тысяч рублей.

Эти средства были накоплены на предстоящую операцию. Теперь же, после случившегося, поездку в Пермь пришлось отложить на неопределенный срок. Родственники пострадавшего уже обратились за помощью к правоохранительным органам, надеясь вернуть хотя бы часть утраченных денег.

Ранее в Нижнем Тагиле еще одна пенсионерка стала жертвой обмана. Женщина 60 лет, находясь под влиянием неизвестных, лишилась более миллиона рублей и своего автомобиля. Женщина поверила убедительным телефонным мошенникам.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам машину и более миллиона рублей
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