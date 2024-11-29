Трагедия на вокзале: пенсионер лишился 76 тысяч рублей на операцию

Эти средства были накоплены на предстоящую операцию. Теперь же, после случившегося, поездку в Пермь пришлось отложить на неопределенный срок. Родственники пострадавшего уже обратились за помощью к правоохранительным органам, надеясь вернуть хотя бы часть утраченных денег.