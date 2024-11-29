Трамваи временно перестали ходить на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, 24 ноября 2024 года в Екатеринбурге временно остановилось трамвайное движение. Вскоре выяснилось, что пассажиры увидели чью-то оставленную сумку, после чего все покинули транспорт, а на место прибыли сотрудники экстренных служб.