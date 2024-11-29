Трамваи временно перестали ходить на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted 29 ноября, 05:45
Published 29 ноября, 05:45
Modified 29 ноября, 05:47
Updated 29 ноября, 05:47
Об остановке движения железнодорожного транспорта рассказали в «Тагильском трамвае». Причина инцидента в настоящий момент не сообщается.
Примите извинения за доставленные неудобства, — сообщили в нижнетагильской организации.
Напомним, 24 ноября 2024 года в Екатеринбурге временно остановилось трамвайное движение. Вскоре выяснилось, что пассажиры увидели чью-то оставленную сумку, после чего все покинули транспорт, а на место прибыли сотрудники экстренных служб.