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Posted 29 ноября, 05:45

Published 29 ноября, 05:45

Modified 29 ноября, 05:47

Updated 29 ноября, 05:47

Трамваи временно перестали ходить на ГГМ в Нижнем Тагиле

Трамваи временно перестали ходить на ГГМ в Нижнем Тагиле

29 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле временно остановилось движение трамваев в районе Гальянки. ЧП произошло утром 29 ноября 2024 года.

Об остановке движения железнодорожного транспорта рассказали в «Тагильском трамвае». Причина инцидента в настоящий момент не сообщается.

Примите извинения за доставленные неудобства, — сообщили в нижнетагильской организации.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Екатеринбурге временно остановилось трамвайное движение. Вскоре выяснилось, что пассажиры увидели чью-то оставленную сумку, после чего все покинули транспорт, а на место прибыли сотрудники экстренных служб.

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