ЦБ РФ начал голосование за дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей

Posted 29 ноября, 08:44
Published 29 ноября, 08:44
Modified 29 ноября, 08:46
Updated 29 ноября, 08:46
На странице голосования представлен перечень 25 достопримечательностей Приволжских регионов: музеев, памятников, театров, мостов, университетов, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.
Каждый участник может отдать голос только за одну достопримечательность. Символы, за которые проголосует большинство, появятся на купюрах. Голосование будет длиться до 12 часов дня 12 декабря 2024 года.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге была представлена новая купюра, номинал которой 5 тысяч рублей.