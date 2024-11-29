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Posted 29 ноября, 08:44

Published 29 ноября, 08:44

Modified 29 ноября, 08:46

Updated 29 ноября, 08:46

ЦБ РФ начал голосование за дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей

ЦБ РФ начал голосование за дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей

29 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Банк РФ открыл онлайн-голосование за символы на обороте новых купюр номиналом 1000 рублей, посвященных Приволжью.

На странице голосования представлен перечень 25 достопримечательностей Приволжских регионов: музеев, памятников, театров, мостов, университетов, рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Каждый участник может отдать голос только за одну достопримечательность. Символы, за которые проголосует большинство, появятся на купюрах. Голосование будет длиться до 12 часов дня 12 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге была представлена новая купюра, номинал которой 5 тысяч рублей.

Дороже всех: Екатеринбург теперь будет изображен на пятитысячной купюре
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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Деньги#Купюра#Банкнота#Голосование#ЦБ#Дизайн#Екатеринбург
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