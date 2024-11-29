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Posted 29 ноября, 06:26

Published 29 ноября, 06:26

Modified 29 ноября, 06:28

Updated 29 ноября, 06:28

Убийца хоккейного тренера в Нижнем Тагиле ограбил женщину на улице

Убийца хоккейного тренера в Нижнем Тагиле ограбил женщину на улице

29 ноября 2024, 06:26
Фото: 1MI.
Ранее судимый житель Нижнего Тагила ограбил женщину на Вагонке. Происшествие случилось в июле 2024 года.

По словам очевидца, рецидивист сорвал с женщины золотую цепочку и скрылся. Однако вскоре его задержали и возбудили уголовное дело, пишет Е1.

Выяснилось, что грабитель имел судимость за убийство детского тренера по хоккею Александра Чумарина, которое он совершил в 2017 году. Сначала погибшего объявили пропавшим без вести, однако потом стали известны обстоятельства происшествия.

Мужчину осудили на 13 лет, однако через несколько лет его выпустили. Известно, что до убийства он тоже промышлял грабежами.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле местный житель напал на пенсионерку и вырвал из ее уха серьгу. Полицейские вскоре задержали злоумышленника и вернули женщине украшение.

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