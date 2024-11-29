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Posted 29 ноября, 07:08

Published 29 ноября, 07:08

Modified 29 ноября, 07:52

Updated 29 ноября, 07:52

В Екатеринбурге коммерсант убил себя после просьбы жены выпить лекарство

В Екатеринбурге коммерсант убил себя после просьбы жены выпить лекарство

29 ноября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Екатеринбурга убил себя после просьбы супруги принять таблетки. Долгие годы бизнесмен сидел на лекарствах.

Житель Екатеринбурга свел счеты с жизнью после бытовой просьбы супруги: жена напомнила ему о приеме лекарств.

Известно, что 59-летний мужчина несколько лет назад перенес инсульт и вынужден был регулярно принимать таблетки. От необходимости постоянного приема препаратов бизнесмен устал.

Коммерсант являлся главой нескольких частных компаний.

В злополучный день после напоминания о приеме таблеток мужчина пришел в ярость и начал угрожать расправой семье, а затем убил себя. Прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летняя девочка погибла после падения из окна. На прощании со школьницей присутствовали одноклассники.

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