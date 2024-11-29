В Екатеринбурге коммерсант убил себя после просьбы жены выпить лекарство

Posted 29 ноября, 07:08
Published 29 ноября, 07:08
Modified 29 ноября, 07:52
Updated 29 ноября, 07:52
Житель Екатеринбурга свел счеты с жизнью после бытовой просьбы супруги: жена напомнила ему о приеме лекарств.
Известно, что 59-летний мужчина несколько лет назад перенес инсульт и вынужден был регулярно принимать таблетки. От необходимости постоянного приема препаратов бизнесмен устал.
Коммерсант являлся главой нескольких частных компаний.
В злополучный день после напоминания о приеме таблеток мужчина пришел в ярость и начал угрожать расправой семье, а затем убил себя. Прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летняя девочка погибла после падения из окна. На прощании со школьницей присутствовали одноклассники.