В Екатеринбурге мигрант изнасиловал ребенка

Posted 29 ноября, 07:23
Published 29 ноября, 07:23
Modified 29 ноября, 07:52
Updated 29 ноября, 07:52
В Екатеринбурге полицейские задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчине грозит тюремный срок.
37-летний гражданин Узбекистана проживал вместе с жертвой в одном общежитии на улице Надеждинской. Недавно под утро он напал на взрослую соседку и начал приставать к ней прямо в ее постели. Но женщина смогла оттолкнуть насильника.
Однако преступника отпор не остановил: той же ночью мигрант напал на 6-летнюю дочку потерпевшей и изнасиловал ее, пишет URA.RU.
Мать сразу написала заявление в полицию, и педофила поймали. Нелегального мигранта задержали, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее в Екатеринбурге задержали нелегального мигранта из Таджикистана, который заперся с 9-летней школьницей в сторожке.