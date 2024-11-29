tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 07:23

Published 29 ноября, 07:23

Modified 29 ноября, 07:52

Updated 29 ноября, 07:52

В Екатеринбурге мигрант пытался напасть на женщину, а после изнасиловал ее дочь

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал ребенка

29 ноября 2024, 07:23
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мигрант пытался напасть на женщину, а после изнасиловал ее дочь

Сюжет
Мигранты
Гражданин Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, напал сначала на женщину, а когда та дала отпор, изнасиловал ее ребенка.

В Екатеринбурге полицейские задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании ребенка. Мужчине грозит тюремный срок.

37-летний гражданин Узбекистана проживал вместе с жертвой в одном общежитии на улице Надеждинской. Недавно под утро он напал на взрослую соседку и начал приставать к ней прямо в ее постели. Но женщина смогла оттолкнуть насильника.

Однако преступника отпор не остановил: той же ночью мигрант напал на 6-летнюю дочку потерпевшей и изнасиловал ее, пишет URA.RU.

Мать сразу написала заявление в полицию, и педофила поймали. Нелегального мигранта задержали, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Екатеринбурге задержали нелегального мигранта из Таджикистана, который заперся с 9-летней школьницей в сторожке.

Читайте также:
Военные в Екатеринбурге раздали не состоявшим на учете мигрантам повесткиАлександр Бастрыкин держит на контроле мигрантов из Екатеринбурга, торговавших едойНезаконный захват земли мигрантами в Екатеринбурге взят на контроль главой СК
В Свердловской области будут судить мигранта, легализовавшего иностранцев
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Происшествия#Дети#Полиция#Криминал#Изнасилование#Мигранты#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика