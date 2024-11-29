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Posted 29 ноября, 12:38

Published 29 ноября, 12:38

Modified 29 ноября, 12:40

Updated 29 ноября, 12:40

В Екатеринбурге во время рейда пойманы 30 мигрантов-нарушителей

В Екатеринбурге во время рейда пойманы 30 мигрантов-нарушителей

29 ноября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге прошла масштабная проверка мигрантов.

28 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла операция с участием полиции, миграционной службы, ГИБДД и Росгвардии. В ходе проверки на 140 иностранных граждан были составлены 30 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства: 20 за нарушение режима пребывания, 5 за уклонение от дактилоскопии и 5 за незаконную трудовую деятельность.

Также возбуждены дела в отношении двух работодателей, незаконно привлекавших мигрантов к работе. Все нарушители были задержаны и переданы в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Напомним, полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге.

Два нелегальных мигранта задержаны в Екатеринбурге во время рейда
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Рейд#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент#Нелегальные мигранты#Профилактический рейд
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