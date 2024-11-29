В Екатеринбурге во время рейда пойманы 30 мигрантов-нарушителей

Posted 29 ноября, 12:38
Published 29 ноября, 12:38
Modified 29 ноября, 12:40
Updated 29 ноября, 12:40
28 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла операция с участием полиции, миграционной службы, ГИБДД и Росгвардии. В ходе проверки на 140 иностранных граждан были составлены 30 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства: 20 за нарушение режима пребывания, 5 за уклонение от дактилоскопии и 5 за незаконную трудовую деятельность.
Также возбуждены дела в отношении двух работодателей, незаконно привлекавших мигрантов к работе. Все нарушители были задержаны и переданы в специальное помещение для содержания задержанных лиц.
Напомним, полицейские провели рейд среди мигрантов на овощебазе №4 в Екатеринбурге.