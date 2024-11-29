В Кемеровской области отменят пошлину на вывоз угля

Как утверждает источник, в этом году крупнейшие покупатели российского угля резко сократили закупки энергоносителя. По результатам первых трех кварталов КНР приобрела 53,7 млн тонн угля у России (-9,5%), Индия — 20,1 млн тонн (-23%), а Турция — 15,3 млн тонн (-35%), пишет sibdepo.ru.



По словам губернатора Кузбасса, благодаря отмене пошлины, цена на наш кузбасский уголь теперь становится более конкурентоспособной на мировых рынках.



«Сейчас многие предприятия продают уголь в убыток, чтобы сохранить контракты. Благодаря отмене пошлины цена на продажу станет более выгодной для угольщиков Кузбасса», — заявил Илья Середюк.





