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Posted 29 ноября, 14:00

Published 29 ноября, 14:00

Modified 30 ноября, 21:31

Updated 30 ноября, 21:31

В Москве стали чаще покупать двухкомнатные квартиры вместо «однушек»

29 ноября 2024, 14:00
Двухкомнатные квартиры в Москве стали популярнее однокомнатных. Спрос на «двушки» на вторичном рынке составил 31%, на «однушки» — 25%, на первичном — 30% и 23% соответственно.

Такие выводы сделали аналитики «Авито Недвижимости», результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Средняя стоимость двухкомантной квартиры на вторичном рынке в столице составила 21,8 млн рублей, что на 40% превышает цены на однокомнатное жилье (около 13 млн рублей). «Двушка» в новостройке стала стоить порядка 22,4 млн рублей, «однушка» там же — 15,6 млн рублей. Двухкомнатные квартиры на первичном рынке в 1,4 раза дороже однокомнатных.

Вторичный рынок недвижимости в Москве остается самым дорогим в стране. Второе место занимает Сочи, где двухкомнатные квартиры в среднем стоят 15,7 млн рублей (на 28% меньше, чем в столице), а однокомнатные — 10,2 млн рублей (на 21% меньше). Однако на первичном рынке курорт Краснодарского края обогнал Москву. «Однушка» в новостройке к Сочи стоит порядка 16,9 млн рублей, а «двушка» — 23,4 млн рублей.

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