В Москве стали чаще покупать двухкомнатные квартиры вместо «однушек»

Вторичный рынок недвижимости в Москве остается самым дорогим в стране. Второе место занимает Сочи, где двухкомнатные квартиры в среднем стоят 15,7 млн рублей (на 28% меньше, чем в столице), а однокомнатные — 10,2 млн рублей (на 21% меньше). Однако на первичном рынке курорт Краснодарского края обогнал Москву. «Однушка» в новостройке к Сочи стоит порядка 16,9 млн рублей, а «двушка» — 23,4 млн рублей.