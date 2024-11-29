В Нижнем Тагиле дачники задолжали 30 млн за свет

Posted 29 ноября, 13:45
Published 29 ноября, 13:45
Modified 29 ноября, 13:47
Updated 29 ноября, 13:47
В Нижнем Тагиле СНТ задолжали энергетикам более 30 млн рублей. Крупнейшие должники — СНТ «Автомобилист-2» (370 тыс. рублей), Коллективный сад №10 АО «НТМК» (300 тыс. рублей) и СТСН «Шахтостроитель».
Многие дачники приезжают из города и зимой, но перестают платить за электричество, несмотря на круглогодичное потребление энергии некоторыми жителями. «НТЭСК» предупреждает о скором отключении света для должников и призывает садовые товарищества погасить задолженность.
Напомним, три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области.