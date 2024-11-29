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Posted 29 ноября, 13:45

Published 29 ноября, 13:45

Modified 29 ноября, 13:47

Updated 29 ноября, 13:47

В Нижнем Тагиле дачники задолжали 30 млн за свет

В Нижнем Тагиле дачники задолжали 30 млн за свет

29 ноября 2024, 13:45
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле дачников отключат от света за долги.

В Нижнем Тагиле СНТ задолжали энергетикам более 30 млн рублей. Крупнейшие должники — СНТ «Автомобилист-2» (370 тыс. рублей), Коллективный сад №10 АО «НТМК» (300 тыс. рублей) и СТСН «Шахтостроитель».

Многие дачники приезжают из города и зимой, но перестают платить за электричество, несмотря на круглогодичное потребление энергии некоторыми жителями. «НТЭСК» предупреждает о скором отключении света для должников и призывает садовые товарищества погасить задолженность.

Напомним, три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Электричество#Дача#Екатеринбург#Дачники#Инцидент
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