В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют центр города из-за ледового городка

Между тем, в этом году в Нижним Тагиле ледовый городок украсят африканские пальмы. Темой скульптур станет сказка «Айболит», написанная Корнеем Чуковским. Закончить строительство стоимостью в 16,5 млн планируется уже к 25 декабря. А в Екатеринбурге ледовый городок в текущем году будет посвящен снеговикам.