В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют центр города из-за ледового городка

Posted 29 ноября, 10:15
Published 29 ноября, 10:15
Modified 29 ноября, 10:17
Updated 29 ноября, 10:17
Автомобилистам нельзя будет проехать на участке дороги от здания городской администрации на Пархоменко, 1А до дома на проспекте Строителей, 6 — там зальют уже ставший традиционным каток. Ограничения будут сняты 31 января 2025 года, выяснила редакция TagilCity.ru.
До перекрытия для водителей установят необходимые дорожные знаки, этим займутся специалисты ЦОДД.
Между тем, в этом году в Нижним Тагиле ледовый городок украсят африканские пальмы. Темой скульптур станет сказка «Айболит», написанная Корнеем Чуковским. Закончить строительство стоимостью в 16,5 млн планируется уже к 25 декабря. А в Екатеринбурге ледовый городок в текущем году будет посвящен снеговикам.