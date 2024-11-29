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Posted 29 ноября, 10:15

Published 29 ноября, 10:15

Modified 29 ноября, 10:17

Updated 29 ноября, 10:17

В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют центр города из-за ледового городка

В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют центр города из-за ледового городка

29 ноября 2024, 10:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле со 2 декабря центр города перекроют для движения транспорта. Это связано со строительством и работой ледового городка на Театральной площади.

Автомобилистам нельзя будет проехать на участке дороги от здания городской администрации на Пархоменко, 1А до дома на проспекте Строителей, 6 — там зальют уже ставший традиционным каток. Ограничения будут сняты 31 января 2025 года, выяснила редакция TagilCity.ru.

До перекрытия для водителей установят необходимые дорожные знаки, этим займутся специалисты ЦОДД.

Между тем, в этом году в Нижним Тагиле ледовый городок украсят африканские пальмы. Темой скульптур станет сказка «Айболит», написанная Корнеем Чуковским. Закончить строительство стоимостью в 16,5 млн планируется уже к 25 декабря. А в Екатеринбурге ледовый городок в текущем году будет посвящен снеговикам.

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по созданию ледового городка
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#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ледовый городок#Водители#Центр#Екатеринбург#Автомобили#Перекрытие дорог
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