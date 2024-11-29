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Posted 29 ноября, 08:03

Published 29 ноября, 08:03

Modified 29 ноября, 08:05

Updated 29 ноября, 08:05

В Нижнем Тагиле на двух улицах отключат отопление и горячую воду из-за аварии

В Нижнем Тагиле на двух улицах отключат отопление и горячую воду из-за аварии

29 ноября 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле отключат отопление и горячую воду на улицах Гайдара и Круговая.

В Нижнем Тагиле проводятся аварийно — ремонтные работы на трубопроводе в районе дома №146 по улице Гайдара, сообщает МУП «Горэнерго».

В Связи с этим 29 ноября с 10 часов утра до 16 часов дня ряд домов на улице Гайдара останется без тепла и горячей воды. Под отключение попадают следующие дома: 144,146,148,149,150,151,153,155,157. На улице Круговая отключение коснется следующих адресов: 132,136,138,140,142,144,148,150,156, КНС №8а.

Напомним, в поселках Нижнего Тагила отключат электричество из-за плановых работ.

В Нижнем Тагиле на некоторых улицах отключат тепло и воду
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Вода#Горячая вода#Отключение воды#Отключение#Екатеринбург
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