В Нижнем Тагиле на двух улицах отключат отопление и горячую воду из-за аварии

В Связи с этим 29 ноября с 10 часов утра до 16 часов дня ряд домов на улице Гайдара останется без тепла и горячей воды. Под отключение попадают следующие дома: 144,146,148,149,150,151,153,155,157. На улице Круговая отключение коснется следующих адресов: 132,136,138,140,142,144,148,150,156, КНС №8а.