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Posted 29 ноября, 12:08

Published 29 ноября, 12:08

Modified 29 ноября, 12:10

Updated 29 ноября, 12:10

В Нижнем Тагиле снова превышена концентрация твердых частиц пыли

В Нижнем Тагиле в воздухе превышено количество твердых частиц пыли

29 ноября 2024, 12:08
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле снова превышена концентрация твердых частиц пыли

Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле снова фиксируется превышение допустимого уровня твердых частиц пыли. Ситуация должна улучшиться к субботе.

29 ноября в Нижнем Тагиле снова фиксируется превышение загрязненности воздуха. Индекс взвеси поднялся до 67, количество частиц дыма, сажи и золы в атмосфере увеличилось.

Официальный сайт, фиксирующий качество воздуха, сообщает, что в субботу ситуация станет лучше индекс РМ упадет до значения 49, которое является «хорошим».

В пятницу жителям города рекомендуется не проводить много времени на свежем воздухе, включить в домах очистители воздуха и закрыть окна. Для людей, чувствительных к качеству воздуха, есть рекомендация надевать на улицы маски, защищающие органы дыхания.

Сегодня жители Тагилстроя пожаловались на запах гари и «тяжелый воздух». Нижнетагильцы сравнили обстановку в своем районе с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».

26 ноября уровень оксида углерода в Нижнем Тагиле был превышен в 1,1 раза.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#НМУ#Загрязнение#Выбросы#УГМС#Екатеринбург#Режим НМУ#Уральский УГМС
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