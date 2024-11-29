В Нижнем Тагиле в воздухе превышено количество твердых частиц пыли

Posted 29 ноября, 12:08
Published 29 ноября, 12:08
Modified 29 ноября, 12:10
Updated 29 ноября, 12:10
29 ноября в Нижнем Тагиле снова фиксируется превышение загрязненности воздуха. Индекс взвеси поднялся до 67, количество частиц дыма, сажи и золы в атмосфере увеличилось.
Официальный сайт, фиксирующий качество воздуха, сообщает, что в субботу ситуация станет лучше индекс РМ упадет до значения 49, которое является «хорошим».
В пятницу жителям города рекомендуется не проводить много времени на свежем воздухе, включить в домах очистители воздуха и закрыть окна. Для людей, чувствительных к качеству воздуха, есть рекомендация надевать на улицы маски, защищающие органы дыхания.
Сегодня жители Тагилстроя пожаловались на запах гари и «тяжелый воздух». Нижнетагильцы сравнили обстановку в своем районе с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».
26 ноября уровень оксида углерода в Нижнем Тагиле был превышен в 1,1 раза.