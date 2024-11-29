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Posted 29 ноября, 10:46

Published 29 ноября, 10:46

Modified 29 ноября, 10:48

Updated 29 ноября, 10:48

В поликлинике в Новоуральске произошла утечка бензола

В поликлинике в Новоуральске произошла утечка бензола

29 ноября 2024, 10:46
Фото: Telegram-канал «Подслушано в Новоуральске».
В Новоуральске пациентов медсанчасти №31 не пускают внутрь из-за утечки бензола. Инцидент произошел 28 ноября 2024 года на Комсомольской улице.

Во время ремонта в медучреждении рабочие обнаружили баллон с аэрозолем неизвестного срока давности, который был разгерметизирован, рассказали в пресс-службе медицинской организации.

В поликлинику пускают только сотрудников, прием пациентов не ведется. Распространение вещества было локальным, однако после измерения концентрации опасных веществ будет проведено еще одно измерение. Пострадавших нет.

Напомним, в ноябре 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла утечка на трубопроводе, из-за чего местные жители остались без отопления и воды.

В Нижнем Тагиле прошли учения по ликвидации утечки хлора на «Водоканале»
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