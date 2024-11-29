В поликлинике в Новоуральске произошла утечка бензола

Posted 29 ноября, 10:46
Published 29 ноября, 10:46
Modified 29 ноября, 10:48
Updated 29 ноября, 10:48
Во время ремонта в медучреждении рабочие обнаружили баллон с аэрозолем неизвестного срока давности, который был разгерметизирован, рассказали в пресс-службе медицинской организации.
В поликлинику пускают только сотрудников, прием пациентов не ведется. Распространение вещества было локальным, однако после измерения концентрации опасных веществ будет проведено еще одно измерение. Пострадавших нет.
Напомним, в ноябре 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла утечка на трубопроводе, из-за чего местные жители остались без отопления и воды.