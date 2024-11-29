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Posted 29 ноября, 14:32

Published 29 ноября, 14:32

Modified 29 ноября, 14:34

Updated 29 ноября, 14:34

В результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург водителя «Газели» зажало в кабине

В результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург водителя «Газели» зажало в кабине

29 ноября 2024, 14:32
Фото: 1MI.
Авария с участием 2-х «Газелей» произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург.

В Свердловской области, на 3-м километре автодороги, около Ревды, столкнулись две «Газели». Одна перевернулась.

В настоящее время движение в сторону столицы Среднего Урала уже открыли. Спасатели вызволяют водителя из кабины. Его в результате аварии зажало. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывают помощь другим пяти пострадавшим. Объезд возможен через Ревду. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле у садов Капасиха пробка в обе стороны из-за аварии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Пробка#Екатеринбург
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