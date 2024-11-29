В результате ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург водителя «Газели» зажало в кабине

Posted 29 ноября, 14:32
Published 29 ноября, 14:32
Modified 29 ноября, 14:34
Updated 29 ноября, 14:34
В Свердловской области, на 3-м километре автодороги, около Ревды, столкнулись две «Газели». Одна перевернулась.
В настоящее время движение в сторону столицы Среднего Урала уже открыли. Спасатели вызволяют водителя из кабины. Его в результате аварии зажало. Сотрудники скорой медицинской помощи оказывают помощь другим пяти пострадавшим. Объезд возможен через Ревду. Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле у садов Капасиха пробка в обе стороны из-за аварии.