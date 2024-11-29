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Posted 29 ноября, 14:15

Published 29 ноября, 14:15

Modified 29 ноября, 14:17

Updated 29 ноября, 14:17

В Свердловской области будут судить убийцу, зарезавшего знакомого

В Свердловской области скоро начнется суд над убийцей, зарезавшим своего знакомого

29 ноября 2024, 14:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области будут судить убийцу, зарезавшего знакомого

Суд города Богданович рассмотрит дело об убийстве, совершенном в сентябре 2024 года. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В суде города Богданович Свердловской области суд рассмотрит дело об убийстве. Старший помощник руководителя СУ СК по региону Александр Шульга сообщил, что обвиняемого в тяжком преступлении будут судить по статье 105 УК РФ.

Известно, что мужчина 1986 года рождения совершил преступление в сентябре 2024 года: во время распития спиртных напитков со своим знакомым гражданин из личной неприязни ударил оппонента ножом. От полученных травм потерпевший умер на месте.

По статье об убийстве обвиняемый может получить до 15 лет заключения. Убийца дал признательные показания. Расследование окончено, и материалы уже направлены в судебные органы Богдановича.

Начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых отметил, что ранее фигурант дела был судим.

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, насмерть сбившему человека: виновник ДТП получил 6 лет тюрьмы.

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#Александра Никитская#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Убийство#Расследование#Преступление#Богданович#Екатеринбург
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