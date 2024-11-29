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Posted 29 ноября, 10:47

Published 29 ноября, 10:47

Modified 29 ноября, 10:49

Updated 29 ноября, 10:49

В Свердловской области выявлена незаконная продажа алкоголя в ночном клубе

В Свердловской области в результате рейда по ночным клубам нашли нарушения

29 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI.

В Свердловской области выявлена незаконная продажа алкоголя в ночном клубе

Полицейские Красногорского района Свердловской области провели рейд по увеселительным заведениям. Найдены нарушения.

Правоохранители Красногорского района Свердловской области провели рейды по ночным клубам и проверку улиц. В результате зафиксировано 84 правонарушения.

Сотрудники полиции наведались в увеселительные заведения, а также выявили на улицах несовершеннолетнего гражданина без прав за рулем автомобиля и распивающих и курящих в неположенных местах людей.

Стражи порядка нашли клуб, где незаконно продавали алкогольные напитки, не имея на то лицензии. Также во время проверочных мероприятий раскрыто уголовное преступление — гражданин, совершивший грабеж, задержан полицией, сообщает пресс-служба отдела Министерства внутренних дел «Каменск-Уральский». Все случаи правонарушений взяты на контроль руководством отделения, ожидаются новые рейды.

Ранее правоохранители завели уголовное дело на мужчину, убившего двух котов.

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#Александра Никитская#Проверка#Полиция#Нарушение#Рейд#МВД#Екатеринбург
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