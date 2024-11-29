В Свердловской области в результате рейда по ночным клубам нашли нарушения

Posted 29 ноября, 10:47
Published 29 ноября, 10:47
Modified 29 ноября, 10:49
Updated 29 ноября, 10:49
Правоохранители Красногорского района Свердловской области провели рейды по ночным клубам и проверку улиц. В результате зафиксировано 84 правонарушения.
Сотрудники полиции наведались в увеселительные заведения, а также выявили на улицах несовершеннолетнего гражданина без прав за рулем автомобиля и распивающих и курящих в неположенных местах людей.
Стражи порядка нашли клуб, где незаконно продавали алкогольные напитки, не имея на то лицензии. Также во время проверочных мероприятий раскрыто уголовное преступление — гражданин, совершивший грабеж, задержан полицией, сообщает пресс-служба отдела Министерства внутренних дел «Каменск-Уральский». Все случаи правонарушений взяты на контроль руководством отделения, ожидаются новые рейды.
Ранее правоохранители завели уголовное дело на мужчину, убившего двух котов.