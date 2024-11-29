В Свердловской области в результате рейда по ночным клубам нашли нарушения

Стражи порядка нашли клуб, где незаконно продавали алкогольные напитки, не имея на то лицензии. Также во время проверочных мероприятий раскрыто уголовное преступление — гражданин, совершивший грабеж, задержан полицией, сообщает пресс-служба отдела Министерства внутренних дел «Каменск-Уральский». Все случаи правонарушений взяты на контроль руководством отделения, ожидаются новые рейды.