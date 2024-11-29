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Posted 29 ноября, 08:53

Published 29 ноября, 08:53

Modified 29 ноября, 08:55

Updated 29 ноября, 08:55

В Верхней Салде продолжаются работы по капремонту сетей холодного водоснабжения

В Верхней Салде продолжаются работы по капремонту сетей холодного водоснабжения

29 ноября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Салде ремонтируют сети ХВС в районе перекрестка Карла Либкнехта и Энгельса без перекрытия движения.

На данном участке сети меняют с помощью горизонтально-направленного бурения. Это позволяет обойтись без перекрытия движения на оживленном участке автодороги, а также избежать разрушения асфальтового покрытия при прокладке новых сетей.

Стоит отметить, что работы ведутся в сложных условиях по двум причинам. Во-первых из-за скального грунта. А во вторых, из-за близости сетей тепло- и водоснабжения, а также газопровода.

Похожий по своей сложности участок на улице Карла Маркса, рассказал в своих соцсетях глава города Александр Маслов.

Напомним, Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей.

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции заканчивают ремонт теплосетей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Ремонт#Теплосети#Теплоснабжение#Екатеринбург
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