В Верхней Салде продолжаются работы по капремонту сетей холодного водоснабжения

Posted 29 ноября, 08:53
Published 29 ноября, 08:53
Modified 29 ноября, 08:55
Updated 29 ноября, 08:55
На данном участке сети меняют с помощью горизонтально-направленного бурения. Это позволяет обойтись без перекрытия движения на оживленном участке автодороги, а также избежать разрушения асфальтового покрытия при прокладке новых сетей.
Стоит отметить, что работы ведутся в сложных условиях по двум причинам. Во-первых из-за скального грунта. А во вторых, из-за близости сетей тепло- и водоснабжения, а также газопровода.
Похожий по своей сложности участок на улице Карла Маркса, рассказал в своих соцсетях глава города Александр Маслов.
Напомним, Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей.