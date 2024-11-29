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Posted 29 ноября, 10:48

Published 29 ноября, 10:48

Modified 29 ноября, 10:50

Updated 29 ноября, 10:50

Власти Екатеринбурга хотят закупить почти 600 единиц общественного транспорта

Власти Екатеринбурга планируют купить крупную партию общественного транспорта

29 ноября 2024, 10:48
Фото: 1MI.

Власти Екатеринбурга хотят закупить почти 600 единиц общественного транспорта

Екатеринбургские чиновники планируют покупку крупной партии общественного транспорта. Парк автобусов, трамваев и троллейбусов должен начать пополняться уже в будущем году.

Власти Екатеринбурга хотят пополнить парк общественного транспорта. Уже в будущем году мэрия города начнет закупать автобусы, трамваи и троллейбусы.

За 2025 и 2026 годы планируется приобрести почти 600 единиц. В следующем году чиновники обещают по 50 новых троллейбусов и трамваев, а также более 130 автобусов.

На 2026 год запланировано приобретение 125 автобусов большого класса, 15 — особо большого, и примерно по полсотни единиц электрического транспорта, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Обновление парка подвижного состава продолжится, — сообщается на сайте мэрии города.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга планирует пересадить чиновников на китайские автомобили: на официальном портале госзакупок появилась соответствующая заявка.

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#Александра Никитская#Пассажиры#Общественный транспорт#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Закупка
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