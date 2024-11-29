Власти Екатеринбурга планируют купить крупную партию общественного транспорта

Posted 29 ноября, 10:48
Published 29 ноября, 10:48
Modified 29 ноября, 10:50
Updated 29 ноября, 10:50
Власти Екатеринбурга хотят пополнить парк общественного транспорта. Уже в будущем году мэрия города начнет закупать автобусы, трамваи и троллейбусы.
За 2025 и 2026 годы планируется приобрести почти 600 единиц. В следующем году чиновники обещают по 50 новых троллейбусов и трамваев, а также более 130 автобусов.
На 2026 год запланировано приобретение 125 автобусов большого класса, 15 — особо большого, и примерно по полсотни единиц электрического транспорта, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Обновление парка подвижного состава продолжится, — сообщается на сайте мэрии города.
Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга планирует пересадить чиновников на китайские автомобили: на официальном портале госзакупок появилась соответствующая заявка.