Юная жительница Нижнего Тагила заняла призовые места на Чемпионате России по макияжу

Posted 29 ноября, 13:40
Published 29 ноября, 13:40
Modified 29 ноября, 13:42
Updated 29 ноября, 13:42
Жительница Нижнего Тагила Дарья Немчинова приняла участие в Чемпионате России по макияжу среди юниоров, который состоялся в Ельцин Центре в Екатеринбурге, и завоевала сразу две награды.
13-летняя ученица МБОУ «Лицей» получила третье место в номинации «Фантазийный макияж» и почетное второе место в «Коммерческом свадебном макияже», сообщили редакции TagilCity родители тагильчанки.
Состязание прошло 28 ноября. Макияжи, выполненные Дарьей Немчиновой, дополнили прически и наряды, подобранные под образы.
Ранее стало известно, что победители конкурса цифровых экологических плакатов из Краснотурьинска Свердловской области побывали в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле.