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Posted 29 ноября, 13:40

Published 29 ноября, 13:40

Modified 29 ноября, 13:42

Updated 29 ноября, 13:42

Юная жительница Нижнего Тагила взяла награды на Чемпионате России по макияжу

Юная жительница Нижнего Тагила заняла призовые места на Чемпионате России по макияжу

29 ноября 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney.

Юная жительница Нижнего Тагила взяла награды на Чемпионате России по макияжу

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Гордость Нижнего Тагила
Юная тагильчанка взяла две награды на Чемпионате по макияжу среди юниоров, который прошел в Екатеринбурге.

Жительница Нижнего Тагила Дарья Немчинова приняла участие в Чемпионате России по макияжу среди юниоров, который состоялся в Ельцин Центре в Екатеринбурге, и завоевала сразу две награды.

Фото: Елена Немчинова

13-летняя ученица МБОУ «Лицей» получила третье место в номинации «Фантазийный макияж» и почетное второе место в «Коммерческом свадебном макияже», сообщили редакции TagilCity родители тагильчанки.

Состязание прошло 28 ноября. Макияжи, выполненные Дарьей Немчиновой, дополнили прически и наряды, подобранные под образы.

Ранее стало известно, что победители конкурса цифровых экологических плакатов из Краснотурьинска Свердловской области побывали в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле.

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