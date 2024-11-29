За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

С начала 2024 года на Средний Урал вернулось 26 военнопленных. Среди них есть не только участники Специальной Военной операции, но и солдаты, которые проходили срочную службу в Курской области. Они попали в плен во время вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.