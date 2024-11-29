За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

Posted 29 ноября, 12:00
Published 29 ноября, 12:00
Modified 29 ноября, 12:02
Updated 29 ноября, 12:02
С начала 2024 года на Средний Урал вернулось 26 военнопленных. Среди них есть не только участники Специальной Военной операции, но и солдаты, которые проходили срочную службу в Курской области. Они попали в плен во время вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Сразу после произошедшего региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова начала работу по их вызволению. Она отметила, что очень вовремя связалась с нужными людьми, благодаря чему столько людей удалось вернуть.
Напомним, троих пропавших свердловских бойцов СВО нашли в украинском плену.