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Posted 29 ноября, 12:00

Published 29 ноября, 12:00

Modified 29 ноября, 12:02

Updated 29 ноября, 12:02

За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

За 9 месяцев в Свердловскую область вернулись 26 военнопленных

29 ноября 2024, 12:00
Фото: 1MI.
Большая часть вернувшихся в Свердловскую область военнопленных оказались курскими солдатами-срочниками.

С начала 2024 года на Средний Урал вернулось 26 военнопленных. Среди них есть не только участники Специальной Военной операции, но и солдаты, которые проходили срочную службу в Курской области. Они попали в плен во время вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Сразу после произошедшего региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова начала работу по их вызволению. Она отметила, что очень вовремя связалась с нужными людьми, благодаря чему столько людей удалось вернуть.

Напомним, троих пропавших свердловских бойцов СВО нашли в украинском плену.

Четверо военных вернулись в Свердловскую область из плена
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#Екатерина Смирнова#Общество#Екатеринбург#СВО#Пленные#Обмен пленными#Зона СВО
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