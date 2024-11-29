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Posted 29 ноября, 06:51

Published 29 ноября, 06:51

Modified 29 ноября, 06:53

Updated 29 ноября, 06:53

Жителей Екатеринбурга предупредили о тумане на Тюменской трассе

Жителей Екатеринбурга предупредили о тумане на Тюменской трассе

29 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Жителей Екатеринбурга предупредили о плохой видимости на Тюменской трассе из-за тумана, который накрыл местность 29 ноября 2024 года.

Из-за туманности на трассе ухудшилась видимость, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

В связи с этим водителей транспортных средств и пешеходов призвали к соблюдению внимательности и осторожности, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Так, водителям необходимо снижать скорость и не совершать опасных маневров, а пешеходам смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.

Напомним, 27 октября 2024 года в Екатеринбурге образовался густой туман.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Пешеходы#Трасса#Водители#Скорость#Предупреждение#Туман#Екатеринбург#Видимость
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