Жителей Екатеринбурга предупредили о тумане на Тюменской трассе

Posted 29 ноября, 06:51
Published 29 ноября, 06:51
Modified 29 ноября, 06:53
Updated 29 ноября, 06:53
Из-за туманности на трассе ухудшилась видимость, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
В связи с этим водителей транспортных средств и пешеходов призвали к соблюдению внимательности и осторожности, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Так, водителям необходимо снижать скорость и не совершать опасных маневров, а пешеходам смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.
Напомним, 27 октября 2024 года в Екатеринбурге образовался густой туман.