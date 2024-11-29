Жители Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который идет в Аргентину

Posted 29 ноября, 06:51
Published 29 ноября, 06:51
Modified 29 ноября, 07:52
Updated 29 ноября, 07:52
Туристы из Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который должен следовать из Африки в Аргентину с заходом в Антарктиду. Путь на корабле Swan Hellenic начался на юге Африки из столицы ЮАР, а закончиться должен в Ушуайе в Аргентине.
Путешественники купили билеты на судно по цене порядка миллиона рублей, но во время плавания у лайнера начались проблемы с двигателем, и капитан принял решение не заходить на самый южный континент. Также в нарушение условий тура людей высаживали на сушу лишь 3 раза вместо обещанных 15.
Пассажиры корабля из Екатеринбурга в знак протеста против сокращения турпоездки начали голодовку. К ним присоединилась туристка из Волгограда, пишет издание Baza. Пошли третьи сутки отказа от еды.
Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга приняли решение о вводе туристического налога.