Жители Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который идет в Аргентину

Путешественники купили билеты на судно по цене порядка миллиона рублей, но во время плавания у лайнера начались проблемы с двигателем, и капитан принял решение не заходить на самый южный континент. Также в нарушение условий тура людей высаживали на сушу лишь 3 раза вместо обещанных 15.