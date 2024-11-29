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Posted 29 ноября, 06:51

Published 29 ноября, 06:51

Modified 29 ноября, 07:52

Updated 29 ноября, 07:52

Жители Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который идет в Аргентину

Жители Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который идет в Аргентину

29 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Путешественники из Екатеринбурга объявили голодовку на круизном судне, которое следует из Африки в Аргентину. Туристы недовольны изменением маршрута путешествия.

Туристы из Екатеринбурга объявили голодовку на круизном лайнере, который должен следовать из Африки в Аргентину с заходом в Антарктиду. Путь на корабле Swan Hellenic начался на юге Африки из столицы ЮАР, а закончиться должен в Ушуайе в Аргентине.

Путешественники купили билеты на судно по цене порядка миллиона рублей, но во время плавания у лайнера начались проблемы с двигателем, и капитан принял решение не заходить на самый южный континент. Также в нарушение условий тура людей высаживали на сушу лишь 3 раза вместо обещанных 15.

Пассажиры корабля из Екатеринбурга в знак протеста против сокращения турпоездки начали голодовку. К ним присоединилась туристка из Волгограда, пишет издание Baza. Пошли третьи сутки отказа от еды.

Ранее стало известно, что власти Екатеринбурга приняли решение о вводе туристического налога.

Налог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанина
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#Александра Никитская#Туристы#Путешествие#Екатеринбург#Судно#Разбирательство#Инцидент
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