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Posted 29 ноября, 05:30

Published 29 ноября, 05:30

Modified 29 ноября, 05:32

Updated 29 ноября, 05:32

Жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак

Жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак

29 ноября 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле зафиксировано пять обращений по поводу отлова собак с 21 по 28 ноября 2024 года.

Горожане на протяжении недели несколько раз обращались в ЕДДС по поводу отлова собак, у которых нет владельцев, рассказали в нижнетагильской организации.

Все обращения тагильчан были переданы «Службе заказчика горхозяйства» для исполнения.

Напомним, 25 ноября 2024 года в Екатеринбурге местный житель выбросил из окна собаку. В это время мужчина и его девушка были под воздействием наркотических веществ.

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