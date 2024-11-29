Жители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собак

Posted 29 ноября, 05:30
Published 29 ноября, 05:30
Modified 29 ноября, 05:32
Updated 29 ноября, 05:32
Горожане на протяжении недели несколько раз обращались в ЕДДС по поводу отлова собак, у которых нет владельцев, рассказали в нижнетагильской организации.
Все обращения тагильчан были переданы «Службе заказчика горхозяйства» для исполнения.
Напомним, 25 ноября 2024 года в Екатеринбурге местный житель выбросил из окна собаку. В это время мужчина и его девушка были под воздействием наркотических веществ.