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Posted 29 ноября, 08:12

Published 29 ноября, 08:12

Modified 29 ноября, 08:14

Updated 29 ноября, 08:14

Жительницу Свердловской области лишили свободы за неуплату алиментов

Жительница Свердловской области попала в колонию за неуплату алиментов

29 ноября 2024, 08:12
Фото: tagilcity.ru.

Жительницу Свердловской области лишили свободы за неуплату алиментов

Мать из Свердловской области получила уголовный срок за неуплату алиментов трем своим дочерям. Женщина пробудет в исправительном учреждении несколько месяцев.

В Свердловской области суд приговорил женщину к уголовному сроку за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей — жительница региона злостно уклонялась от уплаты алиментов на трех дочерей.

Судебные приставы из Салдинского районного отделения возбудили исполнительные производства для взыскания денежных средств на содержание девочек 15,13 и 8 лет.

Гражданка уже лишена родительских прав, две старшие дочки живут с папой, а младшая взята под опеку в семью. За время неуплаты алиментов задолженность женщины достигла почти 300 тысяч рублей, при этом мать не предпринимала никаких усилий для поиска работы, сообщает телеграм-канал Управления службы судебных приставов по региону.

Ранее жительнице Свердловской области суд вынес приговор в виде года исполнительных работ, но и это наказание влияния на нее не оказало. Теперь суд принял более суровое решение: 4 месяца заключения в колонии-поселении.

Ранее суд в Свердловской области обязал работодателя выплатить мужчине, пострадавшему на работе, миллион рублей.

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