Жительница Свердловской области попала в колонию за неуплату алиментов

Гражданка уже лишена родительских прав, две старшие дочки живут с папой, а младшая взята под опеку в семью. За время неуплаты алиментов задолженность женщины достигла почти 300 тысяч рублей, при этом мать не предпринимала никаких усилий для поиска работы, сообщает телеграм-канал Управления службы судебных приставов по региону.