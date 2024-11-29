Жительница Свердловской области попала в колонию за неуплату алиментов

Posted 29 ноября, 08:12
Published 29 ноября, 08:12
Modified 29 ноября, 08:14
Updated 29 ноября, 08:14
В Свердловской области суд приговорил женщину к уголовному сроку за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей — жительница региона злостно уклонялась от уплаты алиментов на трех дочерей.
Судебные приставы из Салдинского районного отделения возбудили исполнительные производства для взыскания денежных средств на содержание девочек 15,13 и 8 лет.
Гражданка уже лишена родительских прав, две старшие дочки живут с папой, а младшая взята под опеку в семью. За время неуплаты алиментов задолженность женщины достигла почти 300 тысяч рублей, при этом мать не предпринимала никаких усилий для поиска работы, сообщает телеграм-канал Управления службы судебных приставов по региону.
Ранее жительнице Свердловской области суд вынес приговор в виде года исполнительных работ, но и это наказание влияния на нее не оказало. Теперь суд принял более суровое решение: 4 месяца заключения в колонии-поселении.
Ранее суд в Свердловской области обязал работодателя выплатить мужчине, пострадавшему на работе, миллион рублей.