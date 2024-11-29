Зимой дачный дом прогреете за полчаса: будет жарко как в Африке, а счета нулевые

Posted 29 ноября, 12:54
Published 29 ноября, 12:54
Modified 29 ноября, 12:56
Updated 29 ноября, 12:56
Многие горожане зимой не прочь отдохнуть на своих дачных участках — пожарить шашлыки, посидеть у костра, а многие даже планируют отметить здесь Новый год. Однако дачные домики очень быстро выстывают и превращаются в ледяные избушки, на обогрев которых приходится тратить немало времени.
Обычно дачники используют разные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, масляные радиаторы. А вот хозяин загородного домика из Уфы решил этот вопрос другим способом: он купил обогреватель, который работает от газового баллона и буквально творит чудеса, если нужно быстро повысить температуру в помещении.
После того как Руслан приобрел этот обогреватель, он была приятно удивлен его эффективностью: температура в доме поднялась уже через несколько минут. Это позволило ему и его семье наслаждаться зимним отдыхом на даче даже при минусовой температуре за окном, достигающей -18, — пишет портал «ГородКиров».
Газовый обогреватель может стать настоящим спасением в экстремальных условиях, однако при эксплуатации газовых баллонов необходимо соблюдать меры осторожности и хранить его вдалеке от источников огня. Еще один минус оборудования — пересушивание воздуха в помещении.
Из плюсов можно отметить низкие затраты: одного газового баллона хватит на длительный срок — его покупка окупится очень быстро. При этом вы сможете хорошо сэкономить на счетах за электричество.
Летом позаботьтесь об утеплении дачного домика. Например, можно обшить стены, пол и потолок теплоизолирующим материалом, чтобы помещение выстывало не так быстро.
А вот такими способами можно легко избавиться от сквозняков в доме.