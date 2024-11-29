Зимой дачный дом прогреете за полчаса: будет жарко как в Африке, а счета нулевые

Многие горожане зимой не прочь отдохнуть на своих дачных участках — пожарить шашлыки, посидеть у костра, а многие даже планируют отметить здесь Новый год. Однако дачные домики очень быстро выстывают и превращаются в ледяные избушки, на обогрев которых приходится тратить немало времени.