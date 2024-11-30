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Posted 30 ноября, 12:15

Published 30 ноября, 12:15

Modified 30 ноября, 12:17

Updated 30 ноября, 12:17

Екатеринбурженка заставляла свою 13-летнюю дочь воровать продукты в магазинах

13-летняя девочка воровала в магазинах Екатеринбурга по наущению матери

30 ноября 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбурженка заставляла свою 13-летнюю дочь воровать продукты в магазинах

13-летняя девочка попалась на краже продуктов в екатеринбургском магазине «Монетка». Выяснилось, что ребенок воровал не по собственной инициативе, а по приказу матери.

37-летняя женщина, имеющая группу инвалидности, воспитывала дочь одна, рассказал Ura.ru источник. Предварительно, женщина была лишена родительских прав.

В мае 2024 года девочка в течение нескольких дней приходила в «Монетку» на проспекте Мира и брала с полок продукты, но потом попалась. Правоохранители возбудили в отношении женщины несколько уголовных дел, в том числе и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего ребенка. Сейчас екатеринбурженка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее жителя Екатеринбурга, задержанного за воровство, уличили также в изготовлении порнографии.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Мать#Магазин#Инвалид#Дочь#Воровство#Екатеринбург#Подписка о невыезде#Девочка-подросток
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