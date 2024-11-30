13-летняя девочка воровала в магазинах Екатеринбурга по наущению матери

Posted 30 ноября, 12:15
Published 30 ноября, 12:15
Modified 30 ноября, 12:17
Updated 30 ноября, 12:17
37-летняя женщина, имеющая группу инвалидности, воспитывала дочь одна, рассказал Ura.ru источник. Предварительно, женщина была лишена родительских прав.
В мае 2024 года девочка в течение нескольких дней приходила в «Монетку» на проспекте Мира и брала с полок продукты, но потом попалась. Правоохранители возбудили в отношении женщины несколько уголовных дел, в том числе и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего ребенка. Сейчас екатеринбурженка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее жителя Екатеринбурга, задержанного за воровство, уличили также в изготовлении порнографии.