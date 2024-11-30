13-летняя девочка воровала в магазинах Екатеринбурга по наущению матери

В мае 2024 года девочка в течение нескольких дней приходила в «Монетку» на проспекте Мира и брала с полок продукты, но потом попалась. Правоохранители возбудили в отношении женщины несколько уголовных дел, в том числе и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего ребенка. Сейчас екатеринбурженка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 8 лет лишения свободы.