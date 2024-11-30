28 ноября в Нижнем Тагиле норму превысили: оксид азота, углерода и сероводород

Кроме того, на вагонке наблюдались другие превышения нормативов. Так, с 16:20 до 17:00 уровень превышения концентрации оксида азота колебался между 1,2 и 1,4, а с 18:20 до 18:40 этот показатель составил 1,3. В тот же день, в 19:40, было зафиксировано повышение содержания оксида углерода в 1,1 раза больше нормы.