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Posted 30 ноября, 11:37

Published 30 ноября, 11:37

Modified 30 ноября, 16:05

Updated 30 ноября, 16:05

Тагильчане вновь дышат оксидом азота, углерода и сероводородом

28 ноября в Нижнем Тагиле норму превысили: оксид азота, углерода и сероводород

30 ноября 2024, 11:37
Фото: 1MI.

Тагильчане вновь дышат оксидом азота, углерода и сероводородом

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Выбросы
Жители Нижнего Тагила дышали тремя вредными веществами. 28 ноября был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом азота, углеродом и сероводородом сразу в трех районах. Уровень концентрация оксида азота в 1,5 раза больше нормы.

28 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха — сообщает «Уральское УГМС». Максимальная концентрация оксида азота была зарегистрирована на посту наблюдения за загрязнением атмосферы №1, расположенном в Дзержинский районе, дважды: с 17:20 по 17:40 и в 19:40, достигнув уровня в 1,5 больше предельно допустимой концентрации.

Кроме того, на вагонке наблюдались другие превышения нормативов. Так, с 16:20 до 17:00 уровень превышения концентрации оксида азота колебался между 1,2 и 1,4, а с 18:20 до 18:40 этот показатель составил 1,3. В тот же день, в 19:40, было зафиксировано повышение содержания оксида углерода в 1,1 раза больше нормы.

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На других постах тоже отмечалось ухудшение качества воздуха. На Красном камне с 19:00 до 20:20 концентрация оксида углерода варьировалась от 1,02 до 1,04 ПДК. А на посту Тагилстроя ситуация оказалась еще более серьезной: с 19:00 до 21:40 уровень сероводорода составлял от 1,1 до 1,4 ПДК, что значительно превышает допустимые значения.

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Оксид азота вреден для глаз, кожи и слизистых оболочек. Он может вызвать отравление при вдыхании. Симптомы включают головную боль, боль в животе, кашель, сонливость, тошноту и головокружение.

«Мы каждодневно этим дышим, все это оседает в наших легких, а легкие, извините, сами очиститься никогда не смогут. Все накапливается ежедневно, годами! Пока не обнаружится у человека астма, хобл или другое заболевание. Не живем, а выживаем!» — поделилась своим мнением редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила, Татьяна.

Таким образом, весь город подвергся воздействию загрязненного воздуха, причем в разных районах уровни загрязнений различались. Напомним, что недавно тагильчане жаловались на смог и тяжелый воздух.

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