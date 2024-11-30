Автомобиль Toyota Corolla перевернулся на трассе Камышлов — Шадринск

Posted 30 ноября, 13:00
Published 30 ноября, 13:00
Modified 30 ноября, 13:02
Updated 30 ноября, 13:02
ДТП произошло утром в пятницу, 29 ноября. Водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и перевернулся, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.
Машина улетела в кювет. 41-летний получил травмы, его перевезли в городскую больницу Камышлова. Известно, что мужчина был пристегнут и трезв.
Предварительно водитель превысил допустимую скорость, из-за чего машину занесло. Автомобиль мужчина водит 21 год, за это время к административной ответственности не привлекался.
Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, так как дороги покрыты наледью.