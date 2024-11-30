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Posted 30 ноября, 13:00

Published 30 ноября, 13:00

Modified 30 ноября, 13:02

Updated 30 ноября, 13:02

В Камышловском районе перевернулась Toyota Corolla

Автомобиль Toyota Corolla перевернулся на трассе Камышлов — Шадринск

30 ноября 2024, 13:00
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Камышловском районе перевернулась Toyota Corolla

На автодороге в Камышловском районе перевернулась иномарка. Водитель госпитализирован.

ДТП произошло утром в пятницу, 29 ноября. Водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и перевернулся, сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

Машина улетела в кювет. 41-летний получил травмы, его перевезли в городскую больницу Камышлова. Известно, что мужчина был пристегнут и трезв.

Предварительно водитель превысил допустимую скорость, из-за чего машину занесло. Автомобиль мужчина водит 21 год, за это время к административной ответственности не привлекался.

Фото: ГАИ Свердловской области

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим, так как дороги покрыты наледью.

Ранее в ДТП под Нижним Тагилом погибли два человека, третий получил травмы. Впоследствии он скончался в больнице.

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