«Бросили дважды». Пес Чапа из Серова дважды пережил предательство и вернулся в приют

Но затем позвонила супруга мужчины и сообщила, что муж умер, а ей собака не нужна. Так песик второй раз оказался на передержке. Чапа очень не хотел уезжать из полюбившегося ему дома, однако теперь он живет вместе с другими собаками и мечтает найти своего хозяина.