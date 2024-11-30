«Бросили дважды». Пес Чапа из Серова дважды пережил предательство и вернулся в приют

Posted 30 ноября, 09:34
Published 30 ноября, 09:34
Modified 30 ноября, 09:36
Updated 30 ноября, 09:36
Первый раз Чапу предали в начале этого года. В феврале семья, в которой он жил, выехала из арендованной квартиры, но собаку не забрала. Хозяйке пришлось обратиться к волонтерам с просьбой пристроить животное. Об этом они рассказали в паблике «Помощь маленьким собачкам» города Серова.
И тогда Чапу очень быстро удалось пристроить: он понравился человеку, который ранее обращался в приют с просьбой подыскать ему питомца.
Потом были полгода счастливых и восторженных новостей из дома как вместе ходили в лес и на рыбалку, как Чапа любит и охраняет своего хозяина, какой он оказался умный и однажды помог на даче найти сбежавшего крольчонка, - приводят подробности волонтеры.
Но затем позвонила супруга мужчины и сообщила, что муж умер, а ей собака не нужна. Так песик второй раз оказался на передержке. Чапа очень не хотел уезжать из полюбившегося ему дома, однако теперь он живет вместе с другими собаками и мечтает найти своего хозяина.
Чапа замечательный, умный, воспитанный пес. Контактный, спокойный, к выгулу приучен, недостатков не имеет, подойдет в любую семью, — такую характеристику дают ему в приюте.
Подписчики паблика очень эмоционально отреагировали на это сообщение, отметив, что в третий раз маленькому Чапе обязательно повезет.
Хорошо, что не пинком на улицу. Такой красавчик! Господи, помоги этому чудесному ребенку! — написала Раиса.
Пожалуйста, найдись добрый хозяин для Чапуни. Пусть не будет больше предательства в твоей жизни. Напишите, как сложится жизнь… прям душа разрывается — до слез, — прокомментировала Татьяна.
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