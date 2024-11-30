tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 09:34

Published 30 ноября, 09:34

Modified 30 ноября, 09:36

Updated 30 ноября, 09:36

В Серове пес по кличке Чапа второй раз попал в приют на передержку

«Бросили дважды». Пес Чапа из Серова дважды пережил предательство и вернулся в приют

30 ноября 2024, 09:34
Фото: паблик «Помощь маленьким собачкам» г. Серов.

В Серове пес по кличке Чапа второй раз попал в приют на передержку

Псу по кличке Чапа за недолгую жизнь дважды пришлось столкнуться с предательством близких людей. И оба раза он оказывался на передержке в приюте для животных.

Первый раз Чапу предали в начале этого года. В феврале семья, в которой он жил, выехала из арендованной квартиры, но собаку не забрала. Хозяйке пришлось обратиться к волонтерам с просьбой пристроить животное. Об этом они рассказали в паблике «Помощь маленьким собачкам» города Серова.

И тогда Чапу очень быстро удалось пристроить: он понравился человеку, который ранее обращался в приют с просьбой подыскать ему питомца.

Потом были полгода счастливых и восторженных новостей из дома как вместе ходили в лес и на рыбалку, как Чапа любит и охраняет своего хозяина, какой он оказался умный и однажды помог на даче найти сбежавшего крольчонка, - приводят подробности волонтеры.

Но затем позвонила супруга мужчины и сообщила, что муж умер, а ей собака не нужна. Так песик второй раз оказался на передержке. Чапа очень не хотел уезжать из полюбившегося ему дома, однако теперь он живет вместе с другими собаками и мечтает найти своего хозяина.

Фото: паблик «Помощь маленьким собачкам» г. Серов
Чапа замечательный, умный, воспитанный пес. Контактный, спокойный, к выгулу приучен, недостатков не имеет, подойдет в любую семью, — такую характеристику дают ему в приюте.

Подписчики паблика очень эмоционально отреагировали на это сообщение, отметив, что в третий раз маленькому Чапе обязательно повезет.

Хорошо, что не пинком на улицу. Такой красавчик! Господи, помоги этому чудесному ребенку! — написала Раиса.
Пожалуйста, найдись добрый хозяин для Чапуни. Пусть не будет больше предательства в твоей жизни. Напишите, как сложится жизнь… прям душа разрывается — до слез, — прокомментировала Татьяна.

Ранее в Екатеринбурге хозяин алабая отказался от питомца, когда тот искусал женщину.

Стая бродячих собак напала на женщину в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области с владелицы приюта взыскали 210 тысяч за укус собакиЖители Нижнего Тагила пять раз просили отлавливать собакЖитель Екатеринбурга выбросил из окна собаку
#Дарья Бобровицкая#Общество#Волонтеры#Серов#История#Собака#Собачий приют#Хозяин#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика