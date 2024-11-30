Двое погибших в ДТП под Нижним Тагилом людей не были пристегнуты

Posted 30 ноября, 06:08
Published 30 ноября, 06:08
Modified 30 ноября, 06:10
Updated 30 ноября, 06:10
Предварительно, виновником аварии мог стать 49-летний владелец Hyundai Solaris, информируют в пресс-службе нижнетагильского отдела ГАИ.
По неизвестным причинам иномарка вылетела на полосу встречного движения и не смогла избежать столкновения с грузовым фургоном Fiat Ducato — им управлял 46-летний водитель. Из-за сильного удара легковое авто отбросило на обочину — она съехала в кювет.
Водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Мужчина, который был за рулем фургона, погиб на месте, как и пассажир легкового автомобиля, 75-летний пенсионер. Оба погибших не пристегивались во время движения.
Употребляли ли участники дорожного происшествия алкоголь, установит экспертиза. По мнению автоинспекторов, объективных причин доля аварии не было — дорожные условия были нормальными.
Также в пятницу, 29 ноября, на федеральной трассе столкнулись две «Газели». Одного водителя зажало в кабине.