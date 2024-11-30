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Posted 30 ноября, 06:08

Published 30 ноября, 06:08

Modified 30 ноября, 06:10

Updated 30 ноября, 06:10

Погибшие в ДТП по Тагилом свердловчане не пользовались ремнями безопасности

Двое погибших в ДТП под Нижним Тагилом людей не были пристегнуты

30 ноября 2024, 06:08
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД Нижний Тагил.

Погибшие в ДТП по Тагилом свердловчане не пользовались ремнями безопасности

Установлены обстоятельства смертельного ДТП под Нижним Тагилом, которое произошло в пятницу, 29 ноября, на Южном проезде. Две жертвы в момент столкновения не были пристегнуты.

Предварительно, виновником аварии мог стать 49-летний владелец Hyundai Solaris, информируют в пресс-службе нижнетагильского отдела ГАИ.

По неизвестным причинам иномарка вылетела на полосу встречного движения и не смогла избежать столкновения с грузовым фургоном Fiat Ducato — им управлял 46-летний водитель. Из-за сильного удара легковое авто отбросило на обочину — она съехала в кювет.

Водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Мужчина, который был за рулем фургона, погиб на месте, как и пассажир легкового автомобиля, 75-летний пенсионер. Оба погибших не пристегивались во время движения.

Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД Нижний Тагил

Употребляли ли участники дорожного происшествия алкоголь, установит экспертиза. По мнению автоинспекторов, объективных причин доля аварии не было — дорожные условия были нормальными.

Также в пятницу, 29 ноября, на федеральной трассе столкнулись две «Газели». Одного водителя зажало в кабине.

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