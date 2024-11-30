Двое погибших в ДТП под Нижним Тагилом людей не были пристегнуты

Водитель Hyundai Solaris получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Мужчина, который был за рулем фургона, погиб на месте, как и пассажир легкового автомобиля, 75-летний пенсионер. Оба погибших не пристегивались во время движения.