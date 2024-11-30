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Posted 30 ноября, 11:16

Published 30 ноября, 11:16

Modified 30 ноября, 11:18

Updated 30 ноября, 11:18

Полиция в Екатеринбурге второй раз нагрянула в салон интим-услуг

Екатеринбургский массажный салон второй раз попался на оказании интим-услуг

30 ноября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция в Екатеринбурге второй раз нагрянула в салон интим-услуг

В Екатеринбурге закрытый ранее массажный салон, где посетителям оказывали интимные услуги, продолжил работу. Однако полицейские нагрянули с проверкой во второй раз.

Полицейские пришли в массажный салон в уральской столице под видом клиентов и сделали контрольную закупку. Выяснилось, что заведение продолжает работать, а сотрудницы по-прежнему оказывают посетителям сексуальные услуги, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

По итогам первой проверки уже было заведено уголовное дело. Сейчас в салоне вновь обнаружили девушку, которая занималась проституцией, — на нее составлен административный протокол.

Ранее при обыске в одном из интим-салонов Екатеринбурга проститутка заперла в комнате клиента.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Полиция#Уголовное дело#Проституция#Екатеринбург#Проститутка#Административный протокол#Интим-салон
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