Екатеринбургский массажный салон второй раз попался на оказании интим-услуг

Posted 30 ноября, 11:16
Published 30 ноября, 11:16
Modified 30 ноября, 11:18
Updated 30 ноября, 11:18
Полицейские пришли в массажный салон в уральской столице под видом клиентов и сделали контрольную закупку. Выяснилось, что заведение продолжает работать, а сотрудницы по-прежнему оказывают посетителям сексуальные услуги, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
По итогам первой проверки уже было заведено уголовное дело. Сейчас в салоне вновь обнаружили девушку, которая занималась проституцией, — на нее составлен административный протокол.
Ранее при обыске в одном из интим-салонов Екатеринбурга проститутка заперла в комнате клиента.