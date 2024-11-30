Екатеринбурженка Арина Точилова: путь к вершине «Голоса. Дети»

Posted 30 ноября, 17:04
Published 30 ноября, 17:04
Modified 30 ноября, 18:36
Updated 30 ноября, 18:36
Недавно в эфире Первого канала вышел выпуск шоу «Голос. Дети», который запомнился многим благодаря участию 14-летней Арины Точиловой из Екатеринбурга. Под руководством наставницы Юлианны Карауловой девушка успешно добралась до суперфинала, но не смогла одержать окончательную победу.
Началось всё с того, что Арина предстала перед зрителями с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. Её исполнение вызвало бурю эмоций среди слушателей, и после подсчета голосов она заняла место в суперфинале, обогнав конкурентов на два балла. Восторг публики был безграничен: люди вставали с кресел, аплодировали, выкрикивая «Браво!» — сообщает URA.RU.
Таким образом, у Арины появился реальный шанс выиграть главный приз шоу — миллион рублей и возможность записи собственного трека. Вместе с ней в борьбе за победу участвовали ещё два участника: 12-летний Вася Иголкин из Санкт-Петербурга и 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.
Финальное выступление Арины сопровождалось песней «Ветер перемен» Максима Дунаевского. Голосование проводилось традиционным способом — через СМС-сообщения, как и в предыдущих сезонах.
В конечном итоге Арина набрала всего 12% голосов, что не позволило ей выйти победителем. Несмотря на это, наставница Юлианна Караулова осталась довольна своей ученицей: «Она очень трудолюбива и целеустремленна. Я верю, что у неё великое будущее».