Екатеринбурженка Арина Точилова: путь к вершине «Голоса. Дети»

Началось всё с того, что Арина предстала перед зрителями с песней «Ты же выжил, солдат» Маргариты Агашиной. Её исполнение вызвало бурю эмоций среди слушателей, и после подсчета голосов она заняла место в суперфинале, обогнав конкурентов на два балла. Восторг публики был безграничен: люди вставали с кресел, аплодировали, выкрикивая «Браво!» — сообщает URA.RU.