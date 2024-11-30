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Posted 30 ноября, 10:16

Published 30 ноября, 10:16

Modified 30 ноября, 10:18

Updated 30 ноября, 10:18

Гололед и снегопад в первый день зимы в Нижнем Тагиле

Гололед и снегопад в первый день зимы в Нижнем Тагиле

30 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле наступает зима. Погода 1 декабря облачная, ожидается снег, на дорогах — гололед. Днем от -1 до -4, а ночью до -9.

На основании ежедневного оперативного прогноза, предоставленного ГКУ «ТЦМ», в первый день зимы, 1 декабря 2024 года, ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями и небольшим снегопадом. На дорогах будет наблюдаться скользкая поверхность из-за образовавшейся гололедицы.

Ветер ожидается умеренный, западного направления, со скоростью 4-9 метров в секунду, однако возможны отдельные порывистые усиления ветра до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от -4 до -9, а дневная — от -1 до -4.

Прогнозируемая погода может создать сложности для участников дорожного движения, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и учитывать погодные условия при планировании поездок.

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