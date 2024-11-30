Гололед и снегопад в первый день зимы в Нижнем Тагиле

Posted 30 ноября, 10:16
Published 30 ноября, 10:16
Modified 30 ноября, 10:18
Updated 30 ноября, 10:18
На основании ежедневного оперативного прогноза, предоставленного ГКУ «ТЦМ», в первый день зимы, 1 декабря 2024 года, ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями и небольшим снегопадом. На дорогах будет наблюдаться скользкая поверхность из-за образовавшейся гололедицы.
Ветер ожидается умеренный, западного направления, со скоростью 4-9 метров в секунду, однако возможны отдельные порывистые усиления ветра до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от -4 до -9, а дневная — от -1 до -4.
Прогнозируемая погода может создать сложности для участников дорожного движения, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и учитывать погодные условия при планировании поездок.