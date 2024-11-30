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Posted 30 ноября, 06:36

Published 30 ноября, 06:36

Modified 30 ноября, 06:38

Updated 30 ноября, 06:38

В Екатеринбурге пассажирка пыталась подменить QR-код для оплаты проезда

Неизвестная женщина хотела подменить QR-код на оплату в екатеринбургском автобусе

30 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге пассажирка пыталась подменить QR-код для оплаты проезда

В Екатеринбурге пассажиры идут на разные ухищрения, чтобы не платить за проезд. Одна из пассажирок сорвала QR-код на оплату и хотела приклеить свой, но ее заметил кондуктор.

Перевозчики в Екатеринбурге рассказали, на какие ухищрения идут пассажиры, которые не желают оплачивать проезд в транспорте. Одна из пассажирок сделала попытку подменить QR-код, пишет Е1.

У нее при себе была табличка с очень похожим QR-кодом, которую она и попыталась прилепить на место оригинальной. Однако ее вовремя заметила кондуктор. Женщина успела выскочить из автобуса, бросив оторванный настоящий QR-код на пол. Подделку она забрала с собой. Что заставило ее пойти на такой шаг — неизвестно. Ведь при оплате QR-кодом через СБП билет стоит всего 20 рублей вместо 33.

По словам перевозчика, многие водители пытаются обезопасить таблички и наклеивают их не в салоне, а у себя в кабине, чтобы труднее было сорвать.

Ранее власти Екатеринбурга пообещали горожанам серьезное обновление парка общественного транспорта — будут закуплены новые троллейбусы, трамваи и автобусы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Общественный транспорт#Екатеринбург#Кондуктор#QR-код#Инцидент#Оплата проезда
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