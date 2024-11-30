Неизвестная женщина хотела подменить QR-код на оплату в екатеринбургском автобусе

Posted 30 ноября, 06:36
Published 30 ноября, 06:36
Modified 30 ноября, 06:38
Updated 30 ноября, 06:38
Перевозчики в Екатеринбурге рассказали, на какие ухищрения идут пассажиры, которые не желают оплачивать проезд в транспорте. Одна из пассажирок сделала попытку подменить QR-код, пишет Е1.
У нее при себе была табличка с очень похожим QR-кодом, которую она и попыталась прилепить на место оригинальной. Однако ее вовремя заметила кондуктор. Женщина успела выскочить из автобуса, бросив оторванный настоящий QR-код на пол. Подделку она забрала с собой. Что заставило ее пойти на такой шаг — неизвестно. Ведь при оплате QR-кодом через СБП билет стоит всего 20 рублей вместо 33.
По словам перевозчика, многие водители пытаются обезопасить таблички и наклеивают их не в салоне, а у себя в кабине, чтобы труднее было сорвать.
Ранее власти Екатеринбурга пообещали горожанам серьезное обновление парка общественного транспорта — будут закуплены новые троллейбусы, трамваи и автобусы.