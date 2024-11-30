Неизвестная женщина хотела подменить QR-код на оплату в екатеринбургском автобусе

У нее при себе была табличка с очень похожим QR-кодом, которую она и попыталась прилепить на место оригинальной. Однако ее вовремя заметила кондуктор. Женщина успела выскочить из автобуса, бросив оторванный настоящий QR-код на пол. Подделку она забрала с собой. Что заставило ее пойти на такой шаг — неизвестно. Ведь при оплате QR-кодом через СБП билет стоит всего 20 рублей вместо 33.