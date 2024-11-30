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Posted 30 ноября, 15:11

Published 30 ноября, 15:11

Modified 30 ноября, 16:04

Updated 30 ноября, 16:04

Все улицы Невьянска покрыты аномальным количеством пыли

«Откуда столько пыли?»: жители Невьянска жалуются на выбросы от завода

30 ноября 2024, 15:11
Фото: 1MI.

Все улицы Невьянска покрыты аномальным количеством пыли

Сюжет
Выбросы
Жители Невьянска задаются вопросом: «Откуда столько пыли?». Причинами называют завод «Невьянский Цементник» и насыпь на дорогах.

29 ноября жители Невьянска стали замечать аномальное количество пыли на улицах своего города. Местные с удивлением и тревогой наблюдают за тем, как их привычный пейзаж меняется буквально на глазах: теперь повсюду лежит слой сероватой пыли. Она оседает на тротуарах, крышах домов, автомобилях и даже на деревьях. Причин таких изменений в окружающей среде видят несколько.

В непосредственной близости с городом, в поселке с говорящим названием Цементный, располагается «Невьянский цементник» — старейший завод по выпуску цемента на Урале. Некоторые из жителей Невьянского городского округа считают, что именно он стал причиной пылевых выбросов.

А это «Цементник» цемент бесплатно раздаёт. Всем желающим. Забота о гражданах, так сказать — делится своими предположениями один из местных жителей, Владислав.
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Согласно информации, предоставляемой ЦЕМРОС, на заводе установлены обеспыливающие устройства сырьевых и цементных силосов и сушильных барабанов, а также фильтры печного агрегата. Обеспыливающие механизмы улавливают частицы пыли, возникающие в процессе функционирования завода. Это должно предотвращать попадание пыли в атмосферу, уменьшая загрязнение воздуха. Однако, есть те, кто предполагают, что вышеперечисленными средствами пренебрегают.

Это цемент. Не заметили, что они фильтры почти не включают? Экономят. — высказывает свое мнение Алена из Невьянска.

Напомним, что несколько лет назад, после многочисленных жалоб от местных жителей, вышеуказанный завод оштрафовали на 42 тысячи рублей из-за выброса в атмосферу неорганической пыль с содержанием кремния.

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Ежегодно, в зимний период времени, улицы городов посыпают разными твердыми реагентами, чтобы избежать скольжения пешеходов в гололедицу. Самым популярным является пескосоляная смесь. Соль разрушает лед, а песок обеспечивает устойчивость. Невьянск не исключение, однако, по словам местных жителей, именно прошлогодние реагенты сейчас становятся причиной излишней пыли.

Всю зиму на дороги сыпят пескосоляную смесь, а летом никто не убирает. Плюс к этому «Невьянский цементник» старается изо всех сил ухудшить экологию — такую гипотезу происходящего высказал Евгений.

Некоторые считают, что выбросы от цементного завода используют в качестве реагента от скольжения.

Это аналог песка, заметили? Не так скользко стало… Даже здесь экономия — соглашается с Евгением местная жительница, Светлана.

Так или иначе, люди задумываются о том, что может быть причиной такого явления, и выражают надежду на то, что ситуация скоро улучшится.

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