«Откуда столько пыли?»: жители Невьянска жалуются на выбросы от завода

Posted 30 ноября, 15:11
Published 30 ноября, 15:11
Modified 30 ноября, 16:04
Updated 30 ноября, 16:04
29 ноября жители Невьянска стали замечать аномальное количество пыли на улицах своего города. Местные с удивлением и тревогой наблюдают за тем, как их привычный пейзаж меняется буквально на глазах: теперь повсюду лежит слой сероватой пыли. Она оседает на тротуарах, крышах домов, автомобилях и даже на деревьях. Причин таких изменений в окружающей среде видят несколько.
В непосредственной близости с городом, в поселке с говорящим названием Цементный, располагается «Невьянский цементник» — старейший завод по выпуску цемента на Урале. Некоторые из жителей Невьянского городского округа считают, что именно он стал причиной пылевых выбросов.
А это «Цементник» цемент бесплатно раздаёт. Всем желающим. Забота о гражданах, так сказать — делится своими предположениями один из местных жителей, Владислав.
Согласно информации, предоставляемой ЦЕМРОС, на заводе установлены обеспыливающие устройства сырьевых и цементных силосов и сушильных барабанов, а также фильтры печного агрегата. Обеспыливающие механизмы улавливают частицы пыли, возникающие в процессе функционирования завода. Это должно предотвращать попадание пыли в атмосферу, уменьшая загрязнение воздуха. Однако, есть те, кто предполагают, что вышеперечисленными средствами пренебрегают.
Это цемент. Не заметили, что они фильтры почти не включают? Экономят. — высказывает свое мнение Алена из Невьянска.
Напомним, что несколько лет назад, после многочисленных жалоб от местных жителей, вышеуказанный завод оштрафовали на 42 тысячи рублей из-за выброса в атмосферу неорганической пыль с содержанием кремния.
Ежегодно, в зимний период времени, улицы городов посыпают разными твердыми реагентами, чтобы избежать скольжения пешеходов в гололедицу. Самым популярным является пескосоляная смесь. Соль разрушает лед, а песок обеспечивает устойчивость. Невьянск не исключение, однако, по словам местных жителей, именно прошлогодние реагенты сейчас становятся причиной излишней пыли.
Всю зиму на дороги сыпят пескосоляную смесь, а летом никто не убирает. Плюс к этому «Невьянский цементник» старается изо всех сил ухудшить экологию — такую гипотезу происходящего высказал Евгений.
Некоторые считают, что выбросы от цементного завода используют в качестве реагента от скольжения.
Это аналог песка, заметили? Не так скользко стало… Даже здесь экономия — соглашается с Евгением местная жительница, Светлана.
Так или иначе, люди задумываются о том, что может быть причиной такого явления, и выражают надежду на то, что ситуация скоро улучшится.