«Откуда столько пыли?»: жители Невьянска жалуются на выбросы от завода

29 ноября жители Невьянска стали замечать аномальное количество пыли на улицах своего города. Местные с удивлением и тревогой наблюдают за тем, как их привычный пейзаж меняется буквально на глазах: теперь повсюду лежит слой сероватой пыли. Она оседает на тротуарах, крышах домов, автомобилях и даже на деревьях. Причин таких изменений в окружающей среде видят несколько.