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Posted 30 ноября, 11:38

Published 30 ноября, 11:38

Modified 30 ноября, 11:40

Updated 30 ноября, 11:40

Педагог ГДДЮТ представит Тагил в финале конкурса «Моя страна — моя Россия»

Педагог из Тагила вышла в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

30 ноября 2024, 11:38
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила.

Педагог ГДДЮТ представит Тагил в финале конкурса «Моя страна — моя Россия»

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Гордость Нижнего Тагила
Юлия Бондарчук, педагог ГДДЮТ Нижнего Тагила, представит родной город в финале Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Проект Юлии Бондарчук, посвященный детям-инвалидам, был представлен в номинации «Моя педагогическая инициатива», сообщает ГДДЮТ в социальных сетях.

Всего более 17 тысяч участников со всей России подали заявки в этой номинации.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Проект «Формула успеха: практики наставничества для детей-инвалидов в лагере дневного пребывания» ранее был реализован на базе ГДДЮТ. Выдвигая его на конкурс, Юлия Бондарчук рассказала о важности работы по включению детей с ограниченными возможностями в социум.

В начале декабря педагог отправится в Пятигорск. Здесь состоится подведение итогов, а затем пройдет церемония награждения.

На конкурсе «Моя страна — моя Россия» представлены авторские проекты со всей страны. Его организаторы предложили россиянам подумать, как можно улучшить жизнь в отдельно взятом городе, селе, поселке или деревне. Конкурс вызвал живой отклик у педагогического сообщества, представителей молодежи и власти.

Ранее юные хоккеисты из Тагила отлично выступили на втором этапе Кубка Серовского тракта, завоевав первое место.

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