Педагог из Тагила вышла в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

На конкурсе «Моя страна — моя Россия» представлены авторские проекты со всей страны. Его организаторы предложили россиянам подумать, как можно улучшить жизнь в отдельно взятом городе, селе, поселке или деревне. Конкурс вызвал живой отклик у педагогического сообщества, представителей молодежи и власти.