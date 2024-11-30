Педагог из Тагила вышла в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Posted 30 ноября, 11:38
Published 30 ноября, 11:38
Modified 30 ноября, 11:40
Updated 30 ноября, 11:40
Проект Юлии Бондарчук, посвященный детям-инвалидам, был представлен в номинации «Моя педагогическая инициатива», сообщает ГДДЮТ в социальных сетях.
Всего более 17 тысяч участников со всей России подали заявки в этой номинации.
Проект «Формула успеха: практики наставничества для детей-инвалидов в лагере дневного пребывания» ранее был реализован на базе ГДДЮТ. Выдвигая его на конкурс, Юлия Бондарчук рассказала о важности работы по включению детей с ограниченными возможностями в социум.
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