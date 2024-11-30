Пожилой свердловчанин утонул вместе с машиной на реке в Реже

В Реже пенсионер выехал на неокрепший лед на автомобиле и ушел под воду вместе с ним. Он сумел открыть дверь и выбраться из салона, однако до берега не доплыл. Трагедия произошла 23 ноября, пишет Е1 со ссылкой на внучку погибшего.