Пожилой свердловчанин утонул вместе с машиной на реке в Реже

Posted 30 ноября, 12:42
Published 30 ноября, 12:42
Modified 30 ноября, 12:44
Updated 30 ноября, 12:44
В Реже пенсионер выехал на неокрепший лед на автомобиле и ушел под воду вместе с ним. Он сумел открыть дверь и выбраться из салона, однако до берега не доплыл. Трагедия произошла 23 ноября, пишет Е1 со ссылкой на внучку погибшего.
Факт гибели человека на водохранилище в Реже подтвердили в полиции и региональном СУ СК России. Установлено, что пенсионер уехал из дома вечером, не предупредив родных, телефон он отключил. Родственники написали заявление об исчезновении человека.
Спустя пять дней машину и тело мужчины обнаружили в водоеме. По какой причине он решил выехать на лед, неизвестно. По словам членов семьи, пенсионер увлекался рыбалкой.
Ранее под лед во время рыбалки провалился житель Каменска-Уральского — мужчина также утонул.