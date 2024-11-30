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Posted 30 ноября, 12:42

Published 30 ноября, 12:42

Modified 30 ноября, 12:44

Updated 30 ноября, 12:44

В Реже пенсионер на Chevrolet Niva утонул в ледяной реке

Пожилой свердловчанин утонул вместе с машиной на реке в Реже

30 ноября 2024, 12:42
Фото: 1MI.

В Реже пенсионер на Chevrolet Niva утонул в ледяной реке

В Реже пенсионер выехал на лед местного водоема на Chevrolet Niva и провалился вместе с машиной.

В Реже пенсионер выехал на неокрепший лед на автомобиле и ушел под воду вместе с ним. Он сумел открыть дверь и выбраться из салона, однако до берега не доплыл. Трагедия произошла 23 ноября, пишет Е1 со ссылкой на внучку погибшего.

Факт гибели человека на водохранилище в Реже подтвердили в полиции и региональном СУ СК России. Установлено, что пенсионер уехал из дома вечером, не предупредив родных, телефон он отключил. Родственники написали заявление об исчезновении человека.

Спустя пять дней машину и тело мужчины обнаружили в водоеме. По какой причине он решил выехать на лед, неизвестно. По словам членов семьи, пенсионер увлекался рыбалкой.

Ранее под лед во время рыбалки провалился житель Каменска-Уральского — мужчина также утонул.

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