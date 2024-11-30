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Posted 30 ноября, 08:58

Published 30 ноября, 08:58

Modified 30 ноября, 09:00

Updated 30 ноября, 09:00

В Екатеринбурге поймали подростка, которого целый год искали полиция и опека

Прятался у матери: в Екатеринбурге обнаружили сбежавшего из соццентра подростка

30 ноября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге поймали подростка, которого целый год искали полиция и опека

Екатеринбургским полицейским удалось выйти на след подростка, целый год скрывавшегося после побега из центра социальной помощи «Каравелла».

Правоохранители в Екатеринбурге задержали юношу 17-ти лет, который год назад убежал из центра помощи детям и подросткам «Каравелла» и оказался в федеральном розыске. Оказалось, что беглец прятался у своей матери, пишет URA.RU со ссылкой на анонимный источник.

По словам источника, мальчик был проблемный, ранее имел судимость за кражу, рос в неблагополучной семье, а его мать ранее лишили родительских прав. В конце 2023 года его отправили в «Каравеллу», но уже на следующее утро после этого он сбежал.

Юношу вычислили и обнаружили 28 ноября. Временно молодого человека поместили в психиатрическую клинику.

Ранее в Екатеринбурге начался суд над подростком, который убил свою девушку и ее мать.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Полиция#Центр социальной помощи#Побег#Федеральный розыск#Екатеринбург#Подросток
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