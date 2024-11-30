Прятался у матери: в Екатеринбурге обнаружили сбежавшего из соццентра подростка

Posted 30 ноября, 08:58
Published 30 ноября, 08:58
Modified 30 ноября, 09:00
Updated 30 ноября, 09:00
Правоохранители в Екатеринбурге задержали юношу 17-ти лет, который год назад убежал из центра помощи детям и подросткам «Каравелла» и оказался в федеральном розыске. Оказалось, что беглец прятался у своей матери, пишет URA.RU со ссылкой на анонимный источник.
По словам источника, мальчик был проблемный, ранее имел судимость за кражу, рос в неблагополучной семье, а его мать ранее лишили родительских прав. В конце 2023 года его отправили в «Каравеллу», но уже на следующее утро после этого он сбежал.
Юношу вычислили и обнаружили 28 ноября. Временно молодого человека поместили в психиатрическую клинику.
Ранее в Екатеринбурге начался суд над подростком, который убил свою девушку и ее мать.