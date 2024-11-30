Режет намного ровнее: хирурги из Тагила впервые провели операцию с участием робота

Posted 30 ноября, 08:04
Published 30 ноября, 08:04
Modified 30 ноября, 08:06
Updated 30 ноября, 08:06
В Нижнем Тагиле впервые прошла уникальная двухчасовая операция по замене коленного сустава. Ассистировал хирургу не человек, а роботизированная установка, сообщает департамент информполитики.
Демонстрационная операция была проведена в госпитале имени Владислава Тетюхина в рамках научно-практической конференции «Современные технологии в травматологии и ортопедии» в пятницу, 29 ноября. На мероприятие приехали ведущие хирурги и травматологи-ортопеды из Москвы, северной столицы и других крупных российских городов.
Андрей Грицюк, травматолог-ортопед из Сеченовского университета, подчеркнул, что машина обеспечивают высокую точность операций: в частности, она идеально режет кость — человеку такая задача не под силу. Однако пока этим функции робота ограничиваются.
Ранее тагильские врачи успешно освоили кардиологическую операцию по установке подкожного дефибриллятора.