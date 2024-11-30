Режет намного ровнее: хирурги из Тагила впервые провели операцию с участием робота

Демонстрационная операция была проведена в госпитале имени Владислава Тетюхина в рамках научно-практической конференции «Современные технологии в травматологии и ортопедии» в пятницу, 29 ноября. На мероприятие приехали ведущие хирурги и травматологи-ортопеды из Москвы, северной столицы и других крупных российских городов.