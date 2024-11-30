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Posted 30 ноября, 16:43

Published 30 ноября, 16:43

Modified 30 ноября, 16:45

Updated 30 ноября, 16:45

Жители Екатеринбурга не могли вернуться домой из-за пробки

Шлагбаумный коллапс: жители Екатеринбурга не могли попасть домой

30 ноября 2024, 16:43
Фото: 1MI.

Жители Екатеринбурга не могли вернуться домой из-за пробки

29 ноября жители Солнечного микрорайона 30 минут не могли попасть домой из-за сбоя в работе шлагбаума.

Поздним вечером 29 ноября все жители столицы Среднего Урала возвращались домой после трудового дня, но сделать это быстро не удалось. В Солнечном микрорайоне установлен шлагбаум частными компаниями. Неожиданно, устройство для преграждения вышел из строя. Таким образом, сформировалась пробка, очередь в которой приходилось ждать до получаса.

Местные жители, попавшие в пробку, причиной произошедшего называют неисправность системы считывания QR-кодов. На номера телефонов служба поддержки, отвечающая за работу шлагбаума, не отвечала — сообщает E1.RU.

Сама организация на это отвечает, что шлагбаум не работал всего 2 минуты. А произошло это из-за массового сбоя в системе, который охватил банковские услуги, курьерские службы и операторов связи по всей территории государства.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Сбой#Екатеринбург#Шлагбаумы
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