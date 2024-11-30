Шлагбаумный коллапс: жители Екатеринбурга не могли попасть домой

Posted 30 ноября, 16:43
Published 30 ноября, 16:43
Modified 30 ноября, 16:45
Updated 30 ноября, 16:45
Поздним вечером 29 ноября все жители столицы Среднего Урала возвращались домой после трудового дня, но сделать это быстро не удалось. В Солнечном микрорайоне установлен шлагбаум частными компаниями. Неожиданно, устройство для преграждения вышел из строя. Таким образом, сформировалась пробка, очередь в которой приходилось ждать до получаса.
Местные жители, попавшие в пробку, причиной произошедшего называют неисправность системы считывания QR-кодов. На номера телефонов служба поддержки, отвечающая за работу шлагбаума, не отвечала — сообщает E1.RU.
Сама организация на это отвечает, что шлагбаум не работал всего 2 минуты. А произошло это из-за массового сбоя в системе, который охватил банковские услуги, курьерские службы и операторов связи по всей территории государства.