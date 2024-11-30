Спровоцировавший ДТП под Тагилом водитель Hyundai Solaris скончался в больнице

Posted 30 ноября, 10:15
Published 30 ноября, 10:15
Modified 30 ноября, 10:17
Updated 30 ноября, 10:17
49-летний мужчина получил серьезные повреждения и был госпитализирован с места аварии, однако травмы оказались слишком серьезными, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.
Напомним, что авария произошла в пятницу, 29 ноября. Столкнулись две иномарки: легковой автомобиль Hyundai Solaris и грузовой фургон Fiat Ducato. Двое участников ДТП погибли на месте, так как не были пристегнуты.
Ранее в Екатеринбурге автомобиль врезался в КАМАЗ, так как пожилой женщине за рулем стало плохо.