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Posted 30 ноября, 10:15

Published 30 ноября, 10:15

Modified 30 ноября, 10:17

Updated 30 ноября, 10:17

В тагильской больнице умер третий пострадавший в ДТП на Южном проезде

Спровоцировавший ДТП под Тагилом водитель Hyundai Solaris скончался в больнице

30 ноября 2024, 10:15
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД Нижний Тагил.

В тагильской больнице умер третий пострадавший в ДТП на Южном проезде

Увеличилось число жертв ДТП на Южном проезде под Нижним Тагилом. В больнице скончался водитель Hyundai Solaris.

49-летний мужчина получил серьезные повреждения и был госпитализирован с места аварии, однако травмы оказались слишком серьезными, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Напомним, что авария произошла в пятницу, 29 ноября. Столкнулись две иномарки: легковой автомобиль Hyundai Solaris и грузовой фургон Fiat Ducato. Двое участников ДТП погибли на месте, так как не были пристегнуты.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль врезался в КАМАЗ, так как пожилой женщине за рулем стало плохо.

В Нижнем Тагиле у садов Капасиха пробка в обе стороны из-за аварии
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