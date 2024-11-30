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Posted 30 ноября, 16:20

Published 30 ноября, 16:20

Modified 30 ноября, 16:22

Updated 30 ноября, 16:22

Свердловские студенты ищут способ информирования о ВИЧ

Студенты из Екатеринбурга предлагают Киркорову сдать тест на ВИЧ

30 ноября 2024, 16:20
Фото: 1MI.

Свердловские студенты ищут способ информирования о ВИЧ

В Екатеринбурге, в Доме журналиста, прошел мозговой штурм, где студенты медицинских вузов и журналисты выдвинули предложение публично проверить знаменитого артиста Филиппа Киркорова на ВИЧ-инфекцию.

Правительство Свердловской области поддержало встречу представителей СПИД-центра и фонда «Новая жизнь» в столице Среднего Урала. В Доме журналиста собрались обучающиеся медицинского вуза и колледжа, обучающиеся на журналистов, а также волонтеры и врачи.

Целью сбора была задача сгенерировать идею по методам предотвращения ВИЧ-инфекции среди разновозрастных групп населения.

Как передает E1.RU, был проведен мозговой штурм, на котором участники предложили провести публичное тестирование на ВИЧ известного артиста Филиппа Киркорова. Это предложение обосновано тем, что артист обладает большой популярностью у зрителей разных возрастов, и своим примером сможет продемонстрировать значимость контроля за своим ВИЧ-статусом.

Чтобы заинтересовать молодежь, студенты предложили повторить эту инициативу с другими популярными фигурами, такими как Милана Стар, Клава Кока и Егор Крид.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Студенты#Профилактика#ВИЧ#СПИД#Филипп Киркоров#Екатеринбург
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