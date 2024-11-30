Студенты из Екатеринбурга предлагают Киркорову сдать тест на ВИЧ

Как передает E1.RU, был проведен мозговой штурм, на котором участники предложили провести публичное тестирование на ВИЧ известного артиста Филиппа Киркорова. Это предложение обосновано тем, что артист обладает большой популярностью у зрителей разных возрастов, и своим примером сможет продемонстрировать значимость контроля за своим ВИЧ-статусом.