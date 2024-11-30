В Нижнем Тагиле прошла 27 Спартакиада: плавание, дзюдо и встреча с «Кристаллом»

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса открылись состязания дзюдоистов. Сегодня на татами собрались более 150 участников, а общее число совсем юных дзюдоистов достигло примерно 400. Организовали соревнование в память Владимира Ивушкина, наставника и мастера спорта. Его деятельность значительно способствовала развитию дзюдо в нашем регионе.