В Нижнем Тагиле прошла 27 Спартакиада: плавание, дзюдо и встреча с «Кристаллом»

Posted 30 ноября, 14:04
Published 30 ноября, 14:04
Modified 30 ноября, 14:06
Updated 30 ноября, 14:06
В последний день осени в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» состоялась 27-я Спартакиада, участниками которой были работники местных органов власти Свердловской области. Глава города, Владислав Пинаев, также принимал участие в соревнованиях. Спортсмены из Нижнего Тагила заняли почетное первое место.
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса открылись состязания дзюдоистов. Сегодня на татами собрались более 150 участников, а общее число совсем юных дзюдоистов достигло примерно 400. Организовали соревнование в память Владимира Ивушкина, наставника и мастера спорта. Его деятельность значительно способствовала развитию дзюдо в нашем регионе.
Кроме того, состоялась встреча с молодыми хоккеистами клуба «Кристалл», который является примером сотрудничества государства и частного бизнеса. Благодаря усилиям предпринимателей и спортивной школы была создана команда, которая уже достигла значительных успехов, выйдя в высшую лигу.