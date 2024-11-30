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Posted 30 ноября, 14:04

Published 30 ноября, 14:04

Modified 30 ноября, 14:06

Updated 30 ноября, 14:06

Тагильские чиновники победили в плавании на Спартакиаде

В Нижнем Тагиле прошла 27 Спартакиада: плавание, дзюдо и встреча с «Кристаллом»

30 ноября 2024, 14:04
Фото: 1MI.

Тагильские чиновники победили в плавании на Спартакиаде

В Нижнем Тагиле прошла 27-я Спартакиада работников местной власти. Спортсмены завоевали 1-е место в плавании. Также открылись соревнования по дзюдо, посвященные Владимиру Ивушкину и состоялась встреча с хоккейным клуб «Кристалл».

В последний день осени в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» состоялась 27-я Спартакиада, участниками которой были работники местных органов власти Свердловской области. Глава города, Владислав Пинаев, также принимал участие в соревнованиях. Спортсмены из Нижнего Тагила заняли почетное первое место.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса открылись состязания дзюдоистов. Сегодня на татами собрались более 150 участников, а общее число совсем юных дзюдоистов достигло примерно 400. Организовали соревнование в память Владимира Ивушкина, наставника и мастера спорта. Его деятельность значительно способствовала развитию дзюдо в нашем регионе.

Кроме того, состоялась встреча с молодыми хоккеистами клуба «Кристалл», который является примером сотрудничества государства и частного бизнеса. Благодаря усилиям предпринимателей и спортивной школы была создана команда, которая уже достигла значительных успехов, выйдя в высшую лигу.

Чиновники из Нижнего Тагила победили в спартакиаде
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#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#ФОК «Президентский»#Спартакиада#Плавание#Дзюдо#Соревнование#Хоккейный клуб
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